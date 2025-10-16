quinta-feira, outubro 16, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Vídeo: filha de Neymar leva bolada no rosto durante brincadeira e chora — cena comove seguidores

Mavie marcou presença com o papai na Vila Belmiro, durante o jogo entre Santos e Corinthians

O momento de fofura entre Neymar e sua filha Mavie virou preocupação na noite desta quarta-feira (15), na Vila Belmiro, durante a partida entre Santos e Corinthians.

A pequena, de apenas dois anos, acompanhava o pai à beira do gramado e chegou a divertir os torcedores ao imitar as caretas que o jogador faz nas comemorações de gol. Mas a alegria foi interrompida quando uma bola atingiu a cabeça da criança.

Imediatamente, Neymar correu para socorrer Mavie, pegando-a no colo e deixando o campo com ela chorando. O atacante ainda olhou em volta para tentar identificar de onde veio o chute, mas não se manifestou publicamente sobre o episódio.

Apesar do susto, o clima na Vila Belmiro foi de alegria para os santistas. O Santos venceu o Corinthians por 3 a 1, em jogo válido pela

28ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerrando um jejum de quase cinco anos sem vencer o rival em casa pela competição.

Os gols do Peixe foram marcados por Zé Rafael, Álvaro Barreal e Rollheiser (de pênalti). Raniele descontou para o Timão.

Com o resultado, o Santos chegou a 31 pontos, abrindo vantagem sobre a zona de rebaixamento, enquanto o Corinthians permanece com 33 pontos.

O Peixe volta a campo na próxima segunda-feira (20), novamente na Vila Belmiro, contra o Vitória, às 21h30. Já o Timão encara o Atlético, no sábado (18), na Neo Química Arena.

Se inscreva no canal:

300x100 Banparacard Consignado
300x100 Banparacard Consignado
Artigo anterior
Operação Virtude fiscaliza 17 abrigos para idosos em Belém e Ananindeua
Próximo artigo
Papa Leão XIV recebe cavalo árabe puro-sangue como presente de fiel polonês

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,239FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
360x360 Banparacard Consignado
360x360 Banparacard Consignado
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315