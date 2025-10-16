Vídeo: filha de Neymar leva bolada no rosto durante brincadeira e chora — cena comove seguidores

Mavie marcou presença com o papai na Vila Belmiro, durante o jogo entre Santos e Corinthians

O momento de fofura entre Neymar e sua filha Mavie virou preocupação na noite desta quarta-feira (15), na Vila Belmiro, durante a partida entre Santos e Corinthians.

A pequena, de apenas dois anos, acompanhava o pai à beira do gramado e chegou a divertir os torcedores ao imitar as caretas que o jogador faz nas comemorações de gol. Mas a alegria foi interrompida quando uma bola atingiu a cabeça da criança.

Imediatamente, Neymar correu para socorrer Mavie, pegando-a no colo e deixando o campo com ela chorando. O atacante ainda olhou em volta para tentar identificar de onde veio o chute, mas não se manifestou publicamente sobre o episódio.

Apesar do susto, o clima na Vila Belmiro foi de alegria para os santistas. O Santos venceu o Corinthians por 3 a 1, em jogo válido pela

28ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerrando um jejum de quase cinco anos sem vencer o rival em casa pela competição.

Os gols do Peixe foram marcados por Zé Rafael, Álvaro Barreal e Rollheiser (de pênalti). Raniele descontou para o Timão.

Com o resultado, o Santos chegou a 31 pontos, abrindo vantagem sobre a zona de rebaixamento, enquanto o Corinthians permanece com 33 pontos.

O Peixe volta a campo na próxima segunda-feira (20), novamente na Vila Belmiro, contra o Vitória, às 21h30. Já o Timão encara o Atlético, no sábado (18), na Neo Química Arena.

