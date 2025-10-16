Vídeo: alunos surpreendem professor de Direito com presente inusitado: um PlayStation 5

A cena emocionante repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira (15), em pleno Dia do Professor

Os alunos de um curso preparatório para o Exame da OAB emocionaram as redes ao surpreender o professor de Direito Constitucional, Bruno Vasconcelos, com um PlayStation 5.

O gesto foi uma forma carinhosa de agradecer pela dedicação e empenho dele na preparação da turma para a prova, que acontece no próximo domingo (19).

Segundo Bruno, tudo começou como uma brincadeira entre as aulas:

“Eu dizia: vamos passar nessa prova pra renovarem meu contrato e o ‘tio’ poder comprar o PS5 dele”, contou, rindo.

Mas a turma levou a piada a sério — e o resultado foi um momento de pura emoção.

“Isso aqui não é só um videogame, é um símbolo de amor mesmo. Eu espero que seja recíproco o que a gente está fazendo junto aqui. Tenho a maior fé nesta turma”, disse o professor.

O vídeo do presente viralizou na quarta-feira (15), Dia do Professor, e encantou quem acredita na força da educação feita com paixão e afeto.

