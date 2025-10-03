Papão empata com o Cuiabá, em gol de pênalti, no segundo tempo, na Curuzu

O Papão da Curuzu não conseguiu seu maior intento que era uma vitória para tentar largar a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional na noite desta quinta-feira, 02. Apesar da situação, o grupo deixou o gramado aplaudido pela Fiel que entende os esforços de todos para que a equipe saia dessa situação desesperadora em que se encontra a caminho do rebaixamento à Série C. A partida válida pela 30ª rodada teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

O Paysandu tem ainda oito jogos para tentar reverter a situação ao comando do técnico Márcio Fernandes, porém, a cada vez que não consegue a vitória, mais se afunda na lanterna, com oito pontos atrás do penúltimo colocado. O próximo compromisso do Bicola será no dia 7 de outubro, contra o Botafogo-SP, outro concorrente que não quer ser rebaixado. Já o Cuiabá enfrenta o Novorizontino.

A Fiel compareceu em peso ao Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu na esperança de ver mais um triunfo do time do coração. Entretanto, o primeiro tempo não foi muito convincente. O Cuiabá dominou e fez o primeiro gol no marcador do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ.

No segundo tempo, o Paysandu voltou a campo disposto a reverter a situação e, quem sabe, vencer, mas, apesar de estar mais aguerrido, mais decidido no ataque, criando situações, só conseguiu mesmo empatar por meio de um pênalti, aos 43 minutos da etapa complementar.

Agora, o Bicola tem 26 pontos. Precisa, ao menos, de sete vitórias para tentar se segurar na Segunda Divisão.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Jorge Luís Totti