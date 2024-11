Pará é o primeiro estado do Norte que mais insere jovens no mercado de trabalho

A economia no Estado do Pará tem apresentado uma trajetória positiva ao longo de 2024 com o aumento de postos de trabalho. Esse crescimento atinge também o público mais jovem, que se destaca nas mais diversas funções dentro do mercado de trabalho.

Um estudo divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE/PA) reforça este cenário. Segundo o balanço nacional, os números do Estado do Pará registram a contratação de 11.542 jovens aprendizes no mercado formal, um resultado que consolida o estado como o maior contratante de jovens aprendizes de toda a região norte e o 11ª colocado entre todos os demais estados da federação.

Entre os macro setores com destaque em contratações, o setor de serviços é responsável por quase 35% de todos os registros no Pará, admitindo formalmente um total de 4.031 jovens. Na sequência temos o setor do comércio responsável por aproximadamente 30% de todos os registros no Estado, admitindo formalmente 3.421 jovens.

O Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Inocencio Gasparim, avalia os dados com otimismo e indica uma movimentação ainda maior a partir da realização da COP 30 em Belém.

“O Pará tem mantido uma trajetória positiva na geração de empregos e na movimentação da economia. Isso tem sido observado no número de vagas geradas ao longo desses meses, reflexo do esforço da gestão estadual, com grandes investimentos em obras públicas e capacitação, em especial com ações preparatórias que antecedem a COP 30. Logo, esses investimentos também têm alcançado a juventude. Com a chegada deste evento mundial isso tende a aumentar, visto que as empresas procuram contratar um público com vigor e imerso em novas tecnologias e atualizações do mercado, características muito presentes entre os jovens do nosso estado”, pontua o secretário.

Programa Primeiro Ofício e outras iniciativas

No Pará, o Governo do Estado tem incentivado políticas públicas voltadas aos jovens, principalmente no que diz respeito à empregabilidade e à cidadania. O exemplo é o Primeiro Oficio, programa lançado em agosto de 2019, com o objetivo de gerar oportunidade de inserção no mercado de trabalho para jovens entre 14 e 24 anos que se encontram em vulnerabilidade social. Por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), o Estado mantém a iniciativa que visa sensibilizar empresas a dedicar 30% de suas vagas do Programa ‘Jovem Aprendiz’ a jovens oriundos do cumprimento de medidas socioeducativas e do sistema prisional, ou que estejam em situação de risco e/ou vulnerabilidade.

A iniciativa já inseriu 2920 jovens em vagas de aprendizagem no Estado do Pará e certificou 86 empresas com o selo “Empresa Cidadã”. Só em 2024, cerca de 423 jovens acessaram novas oportunidades através do programa. O contrato de trabalho pode durar até dois anos e, durante esse período, o aprendiz é capacitado na instituição formadora e na empresa, combinando formação teórica e prática.

Cauã Marcelo de Oliveira, 19 anos, foi recrutado este ano e contratado por uma empresa da área de construção civil a partir de uma seletiva do Primeiro Ofício. Ele conta que a oportunidade trouxe conhecimento e renda necessária para manter os estudos.

“Essa vaga está contribuindo muito para meu aprendizado e para o melhoramento dos assuntos que já sei. Desde de que comecei a atuar no local onde eu estou, melhorei meu desenvolvimento com tabelas e resumos de dados em textos, aprendendo um pouco a cada dia. além da renda gerada que me ajuda a conseguir coisas que são necessárias para minha faculdade e para meu pessoal, assim, me ajudando também a contribuir em casa”.

Articulação

A Associação Paraense de Supermercados (Aspas) é uma das importantes articulações realizadas pelo programa no auxílio à divulgação e preenchimento de vagas em redes de supermercados. Por meio da parceria, sessenta e um supermercados associados foram agraciados com o Selo ‘Empresa Cidadã’ e firmaram o compromisso de dispor vagas aos jovens vinculados ao programa estadual.

O presidente da Aspas, Jorge Portugal, reforça o papel social da Associação junto ao Programa e reitera o trabalho desenvolvido pelo Estado, a partir da inserção de jovens no mundo do trabalho.

“A cada ano temos reforçado esse acordo que deu certo. A parceria da rede supermercadista com o Governo do Estado é um compromisso assumido por nós e nos colocamos à disposição para contribuir, agregar esses jovens, e prepará-los para que, no futuro, eles possam continuar como nossos colaboradores, ainda mais qualificados e prontos para o mercado de trabalho”.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom CODEC