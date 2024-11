Corrida, Caminhada e Passeio Ciclístico promovem qualidade de vida a servidores estaduais

Incentivar hábitos saudáveis e promover integração, bem-estar e qualidade de vida aos servidores públicos estaduais foram alguns dos objetivos do Governo do Pará ao realizar, na manhã deste sábado (30), por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), a XI Corrida, Caminhada e o IV Passeio Ciclístico do Servidor. O evento reuniu centenas de participantes no Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, espaço de preservação ambiental em Belém.

O evento reforça o compromisso do Governo do Pará com a valorização do servidor, reconhecendo o trabalho essencial que prestam à sociedade. “O nosso objetivo é incentivar os nossos servidores à saúde, a ter mais qualidade de vida, a criar o hábito de cuidar mais de si. Além do mais, essa é uma forma de o Governo do Pará valorizar os servidores, visto que o evento foi criado em alusão ao Dia do Servidor Público (28 de Outubro), e já se tornou uma tradição. A saúde é primordial. Então, vamos nos cuidar, cuidar da nossa mente e do nosso corpo. Agradecemos a todos os servidores do Estado pelo serviço prestado à nossa população paraense”, disse Renata Coelho, titular da Seplad.

A edição deste ano ofereceu 1.000 vagas, sendo 700 para a corrida, 200 para a caminhada e 100 para o passeio ciclístico. Quem se inscreveu na Corrida ou no Passeio Ciclístico precisou cumprir um percurso de 8 quilômetros, enquanto na Caminhada foram 4 quilômetros.

Empolgação – Felipe Veiga, servidor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), se preparou para o evento esportivo. “Essa é a terceira vez que eu estou participando da Corrida do Servidor. Estou bem empolgado, me preparei bastante, treinando, correndo, com a alimentação. Estou com grandes expectativas a respeito dessa corrida. É importante esta iniciativa do Governo do Pará, até porque saúde sempre é fundamental na vida de cada um. Como servidor, a gente está numa rotina intensa de trabalho, em prol do Estado, da população. Então, a gente precisa ter esse momento para nós, que nos proporciona qualidade de vida”, afirmou o servidor.

Os participantes receberam kits com mochila, camisa, viseira, voucher de alimento e medalha, número de peito, além de chip de cronometragem para a Corrida. A largada do Passeio Ciclístico foi às 5h45, e da Corrida e Caminhada, às 6h15.

Adriana Duarte, servidora do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e corredora há mais de 20 anos, já participou de 10 edições da Corrida, e ganhou todas em primeiro lugar na categoria feminina.

“Primeiramente, é muita gratidão a Deus por estar aqui conquistando mais um título pra minha jornada, para o meu quadro de vitórias, e fico muito feliz em conquistar mais uma colocação. Quero dizer que não é fácil se manter todos os dias num grande treino; não é brincadeira. Agradeço também ao governo do Estado por estar nos proporcionando mais esse grande evento, porque isso aqui é política de saúde, é qualidade de vida e muita superação”, garantiu Adriana Duarte.

Premiação – Os prêmios foram concedidos apenas aos competidores da Corrida. Os primeiros colocados receberam R$ 4.500,00; os segundos, R$ 2.400,00, e os terceiros, R$ 1.500,00. No Passeio Ciclístico não houve premiação, e sim o sorteio de R$ 1.000,00 entre os participantes.

Os três primeiros colocados das categorias masculina e feminina receberam brindes oferecidos pelos parceiros do Programa Rede de Descontos.

O servidor da Polícia Militar Renato Teixeira é vencedor invicto da Corrida, levando o primeiro lugar em todas as 11 edições já realizadas. “A sensação é de dever cumprido, de muita alegria de ter conseguido mais essa vitória, que é a 11ª. O processo é difícil, a gente treina todos os dias, mas com certeza eu consegui durante esses anos ter disciplina, e consegui a 11ª vitória. O governo do Estado está de parabéns em organizar e incentivar o servidor público a participar, fazer uma atividade física para manter a saúde em dia”, acrescentou Renato.

Solidariedade – O evento também teve caráter solidário, com a arrecadação de 4 quilos de alimentos não perecíveis por cada participante na confirmação da inscrição. Mais de 3 toneladas de alimentos foram arrecadadas, para posterior doação a instituições filantrópicas sem fins lucrativos.

Os servidores aproveitaram o evento com descontração, ao som de uma banda musical que animou a todos com grandes sucessos. Todos também tiveram a oportunidade de conhecer melhor os serviços oferecidos pelos parceiros presentes ao Parque do Utinga.

