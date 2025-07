Pará lidera geração de empregos formais na Região Norte com mais de 19 mil vagas

O mercado de trabalho formal no Pará voltou a apresentar saldo positivo em maio de 2025, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Dieese-PA. O Estado registrou em maio 44.981 admissões e 39.923 desligamentos, gerando um saldo de 5.058 vagas com carteira assinada.

O resultado posiciona o Pará como líder na geração de empregos na Região Norte e 10º colocado no ranking nacional, à frente de estados como Santa Catarina, Mato Grosso e o Distrito Federal. O saldo de maio é 45% maior que o registrado no mesmo período de 2024.

DESTAQUE REGIONAL

A Região Norte também apresentou crescimento na geração de empregos formais. Em maio, foram 112.270 contratações e 101.434 desligamentos, com saldo de 10.836 novos postos — quase metade desse total foi gerado pelo Pará.

Segundo dados do Dieese-PA e da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), todos os estados da região apresentaram crescimento no mês, mas o Pará se destacou, respondendo por aproximadamente 47% do saldo positivo regional.

SETORES QUE MAIS CONTRATARAM

Entre os setores que mais contribuíram para a geração de empregos no Pará em maio, o destaque foi o setor de serviços, com 2.848 vagas criadas, seguido pela construção civil (+2.010), indústria (+783) e comércio (+447).

A agropecuária foi o único setor com desempenho negativo, com 1.031 vagas a menos no mês.

No acumulado de janeiro a maio de 2025, o Pará mantém tendência positiva, com destaque novamente para os serviços (+11.162 vagas), comércio (+4.612), indústria (+3.485) e construção civil (+2.414).

MAIS EMPREGO E RENDA

O secretário de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Inocêncio Gasparim, reforçou o compromisso do governo com a geração de oportunidades.

“Trabalhamos continuamente para garantir mais acesso ao mercado de trabalho, investindo em qualificação profissional e firmando parcerias com empresas para impulsionar emprego e renda em todo o estado”, destacou.

CRESCIMENTO REGIONAL

No acumulado de janeiro a maio de 2025, a Região Norte registrou 558.206 admissões e 503.405 desligamentos, com saldo positivo de 54.801 vagas. O Pará foi responsável por mais de 35% de todos os postos criados nesse período, consolidando-se como motor da empregabilidade no Norte do país.

