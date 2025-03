Pará quer maior participação da iniciativa privada no financiamento climático

Menos de uma hora após realizar a primeira concessão do País para reflorestamento da Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu (URTX), o governador Helder Barbalho defendeu, em São Paulo, que a iniciativa privada amplie os financiamentos voltados à natureza e ao clima. Em evento promovido pela Amcham – maior entidade multissetorial do país e a maior Câmara Americana de Comércio fora dos Estados Unidos – o governador paraense afirmou que o papel da iniciativa privada será decisivo para o sucesso da 30ª Conferência das Partes (COP30) da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), em Belém, que acontece no mês de novembro deste ano.

“O papel da iniciativa privada nesta COP será decisivo. O Governo constrói o ambiente e as condições, mas a implementação efetiva são iniciativas do setor privado. Por isso, o modelo que o Pará faz de concessão de restauro, para que a iniciativa privada possa conjugar a missão de restaurar tendo a oportunidade de ter rentabilidade e geração de emprego”, destacou o governador.

“Esta é certamente uma importante visão e um case que deve ser replicado. Portanto, envolver a iniciativa privada para que todos nós possamos cumprir com as nossas metas, a busca pela neutralização de emissões e, a partir desta neutralização de emissões, nós podermos conjugar os desafios de cada setor da nossa economia com geração de empregos sustentáveis e cuidando da sociedade”, completou.

Promovido pela Amcham Brasil, o evento COP30 Business Forum reuniu nesta sexta-feira (28), em São Paulo, lideranças do setor público e privado para debater a agenda climática global e a participação empresarial na COP30, em Belém.

Durante o evento, a Amcham Brasil apresentou um conjunto de 13 propostas empresariais para contribuir com a conferência climática, construídas em parceria com empresas brasileiras e multinacionais associadas.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias