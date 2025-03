Paysandu vence Capitão Poço no Mangueirão por 2 a 0 e se aproxima da semifinal do Parazão

Com gols de Marlon e Rossi, o Paysandu se classificou às semifinais do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2025 na noite desta sexta-feira, 28, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão. Foi a reabertura da competição estadual após idas e vindas com imbróglios no Superior Tribunal de Justiça Desportiva – STJD. A vitória decorreu com folga, diante da Fiel Bicolor. A partida, lógico, teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Bragantino e Águia, de Marabá, vão se encarar. O vencedor será o próximo adversário do Papão da Curuzu no Parazão.

Por sua vez, o Capitão Poço, já eliminado, vai participar da Copa Grão-Pará.

O jogo da noite de hoje foi um embate do Bicola contra Rogerinho Gameleira, seu ex-técnico que agora está à frente do Capitão Poço, o qual chegou ao menos três vezes com perigo à zaga adversária, depois dos primeiros trinta minutos de jogo. Entretanto, como era de se esperar, o Paysandu entrou no gramado com sede de gols e tecnicamente superior para dominar a partida, tanto que, aos 32, Marlon abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ. Um a zero.

FORÇA

Na volta para o segundo tempo, o Bicola voltou com toda a garra, disposto a continuar em busca de seu maior objetivo, avançar para a classificação. E, desta forma, passou por cima do Capitão Poço feito um rolo compressor, esmagando-o sem dó nem piedade. E foi o Rossi desta feita, quem deu o tiro de misericórdia, opa! fez o segundo gol da equipe alvi-azul, aos 51 minutos, ou seja, já nos acréscimos. Antes, aos 37, Borasi mandou a bola ao fundo do barbante, mas foi marcado por um impedimento de Benitez. Placar final: 2 a 0.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu