Parazão 2025 começa a ser decidido hoje com Remo e Paysandu em clima de tensão e desfalques

A decisão do Campeonato Paraense 2025 começa nesta quarta-feira (7), às 21h, com Remo e Paysandu em campo para o primeiro jogo da final, no estádio Mangueirão, em Belém. É o clássico 777 do confronto mais disputado do futebol mundial e promete fortes emoções dentro e fora de campo.

As equipes chegam à final com campanhas semelhantes no Parazão — ambos somaram 17 pontos na primeira fase. O Remo ficou com a liderança pelos critérios de desempate, enquanto o Paysandu terminou em segundo. Apesar do equilíbrio local, o momento é bem diferente nas competições nacionais: o Leão é vice-líder da Série B e ainda não perdeu, já o Papão amarga a vice-lanterna da Série C e segue sem vitórias.

A Federação Paraense de Futebol escalou um dos árbitros mais conhecidos do país para comandar o duelo: Anderson Daronco (FIFA), que terá auxílio de Danilo Ricardo e Rafael da Silva Alves, além de Wagner Coelho no VAR.

As duas equipes, no entanto, não terão força máxima. O Remo não poderá contar com seis jogadores que não foram inscritos a tempo, além do lateral Alan Rodríguez, lesionado. Já o Paysandu tem problemas tanto com jogadores fora do prazo de inscrição quanto com lesões: Gabriel Mesquita, Eliel, Maurício Antônio e Kevyn estão fora, e outros atletas como Quintana, Ramon Martínez, Rossi e Delvalle são dúvidas.

O confronto decisivo será em dois jogos. O segundo e último será neste domingo (11), também no Mangueirão. Mas a rivalidade não para por aí: Remo e Paysandu ainda vão se enfrentar na Série B do Campeonato Brasileiro, aumentando a tensão entre as torcidas.

Clima de guerra, desfalques e muita expectativa marcam mais um capítulo dessa rivalidade histórica que move o futebol paraense.

Imagem: Marina Moreira