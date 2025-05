Conclave que começa hoje tem 7 cardeais brasileiros, mas 8 podem se tornar Papa

O conclave, eleição que vai escolher o próximo Papa, começa nesta quarta-feira, 07. E já às 14h desta tarde (no horário de Brasília), segundo anunciou o Vaticano, os primeiros resultados já serão divulgados. É nesse horário que acontece a primeira e única votação do dia. Dela, participam 133 cardeais. Hoje, no mundo, há 252 cardeais, mas somente aqueles com até 80 anos de idade (135 no total) estão aptos a voltar, sendo que dois deles não vão comparecer (um alegou problemas de saúde; o outro desistiu).

Depois da reunião desta quarta-feira (7), a primeira fumaça sairá da chaminé da Capela Sistina: preta, se houve ainda indefinição (o que é mais provável para este primeiro dia de conclave), ou branca, se já definirem o novo Papa.

Na quinta-feira, 08, segundo dia de conclave, estão previstas quatro votações, entre o início da manhã e as 14h (no horário de Brasília). Para eleger um novo Papa, é necessário o apoio de 2/3 dos 133 cardeais (ou seja, 89 cardeais).

Entre esses 133 cardeais que vão participar do conclave e votar para eleger o novo Papa, há sete brasileiros. Veja abaixo os nomes de cada um e, na galeria, fotos deles.

Odilo Pedro Scherer, de 75 anos, arcebispo de São Paulo (SP)

João Braz de Aviz, de 77 anos, arcebispo emérito de Brasília

Orani João Tempesta, de 74 anos, arcebispo do Rio de Janeiro (RJ)

Sergio da Rocha, de 65 anos, arcebispo de Salvador (BA)

Leonardo Ulrich Steiner, de 74 anos, arcebispo de Manaus (AM)

Paulo Cezar Costa, de 58 anos, arcebispo de Brasília

Jaime Spengler, de 65 anos, arcebispo de Porto Alegre (RS)

O único cardeal brasileiro que não irá participar do conclave é Raymundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida (SP), que tem 88 anos.

Fonte e imagens: Portal do jornal Extra/Globo