Paróquia São Pio X realiza Baile da Saudade neste sábado

A grande pedida de amanhã, sábado, 30, será a realização do tradicional “Baile da Saudade”, cuja programação festiva terá a coordenação geral da Paróquia São Pio X, localizada na Rua Cidade Gurupá, 1750 – Levilândia, Ananindeua. O evento acontecerá na sede campestre da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB, a partir das 21 horas. As atrações musicais serão as bandas Brenda Moraes, R. Play e Júnior Lima/Giovanni Andrade.

Os ingressos estão à venda na Secretaria da Paróquia, ou na própria sede campestre do clube bancário.

Por outro lado, todas diretrizes foram adotadas pelos membros da coordenação geral da programação festiva objetivando o sucesso do evento, cuja arrecadação financeira contribuirá bastante para novos melhoramentos da Paróquia e suas obras sociais. Os próprios fiéis da Paróquia, juntamente com as comunidades adjacentes, estão colaborando bastante, através das vendas dos ingressos e outros, cobrando ingressos para os familiares, demonstrando suas dedicações em prol da Paróquia. Conforme o sucesso da programação desse sábado, os integrantes da coordenação geral estão propensos a promover outros bailes dançantes trazendo atrações musicais vinculadas às regiões do Sul e Centro-sul, segundo disse o pároco de São Pio X, o Padre Idamor da Mota Jr.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar