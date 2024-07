Partido Comunista da Venezuela se manifesta contra Maduro

O Partido Comunista da Venezuela (PCV) se manifestou contra a proclamação de vitória do ditador Nicolás Maduro, que pertence ao Partido Socialista Unido da Venezuela. Em nota, o PCV apontou que o anúncio do resultado das eleições presidenciais “contrasta abertamente com o ânimo que existiu durante o processo eleitoral”.

– O Bureau Político do Comitê Central do Partido Comunista da Venezuela (PCV) apela às forças genuinamente democráticas, populares e patrióticas a unirem forças para defender a vontade do povo venezuelano que se manifestou neste domingo, 28 de julho, com uma intenção clara de mudança. Alertamos a opinião pública internacional que, tal como o governo de Nicolás Maduro privou o povo venezuelano dos seus direitos sociais e econômicos, hoje pretende privá-lo dos seus direitos democráticos – disse o partido em uma publicação feita na rede social X.

No comunicado, o partido diz apoiar o “grito de respeito pela vontade popular”.

– Neste momento, registram-se mobilizações populares espontâneas em diversos pontos do país. Do PCV não só apoiamos o grito de respeito pela vontade popular, mas apelamos às forças militares e policiais para que não reprimam o povo.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ André Coelho