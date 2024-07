Governo do Pará inicia repasse inédito para potencializar robótica nas escolas estaduais por meio do Dinheiro na Escola

Equipar as escolas da Rede Estadual de Ensino com ferramentas tecnológicas, é uma das prioridades do Governo do Pará, que entende que este é um mecanismo poderoso para engajar estudantes e potencializar o processo de ensino aprendizagem, com ações pedagógicas diferenciadas e mais elaboradas. Com um novo repasse de mais de R$ 618.688,00, proveniente do Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) deu início ao subprograma ‘Robótica’ para compra de kits e outros equipamentos essenciais para a implementação de projetos de robótica educacional. Atualmente, 20 unidades foram contempladas com o primeiro lote.

“O Prodep é um programa prioritário para o Governo do Estado e para a Seduc e, sem dúvidas, fundamental para as nossas escolas. Garantir recurso na ponta e autonomia para a gestão escolar é uma das ferramentas mais importantes para conseguirmos avançar ainda mais. Essa semana damos início ao subprograma inédito de Robótica. Nossas escolas já são protagonistas, tendo inclusive reconhecimentos nacionais como o do professor Rafael Herdy da Escola Estadual Cordeiro de Farias e a equipe Pavulagem, mas precisamos sistematizar, precisamos fortalecer e estimular essas iniciativas. O Prodep já faz a diferença nas nossas escolas, esse é só o começo.” disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.



Com o repasse do subprograma do Prodep, a escola contemplada vai poder adquirir kits para o desenvolvimento da robótica nas unidades, com Kits Lego Spike Prime, essenciais para a construção e programação de robôs; Tapetes Educacionais, sendo um Tapete Lego e outro de Cultura da Sustentabilidade, ambos servirão como arenas para testes e desafios de robótica, promovendo o aprendizado lúdico e a aplicação prática dos conceitos de sustentabilidade; Mesa/Arena para Competições, uma estrutura sobre a qual são colocados os tapetes de competições; assim como computadores.

Em média, as 20 unidades escolares receberam R$ 30.934,40 do subprograma. Uma delas é a Escola Estadual Oneide Sousa Tavares, localizada no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. “A Escola Estadual Oneide Sousa é uma escola em tempo integral que já vem trabalhando com robótica no nosso dia a dia, com os nossos alunos do ensino regular e agora do médio, como a criação de um robô, que será futuramente um robô para campeonatos, além de outros direcionamentos relacionados a esse projeto. Recebemos com muita felicidade pelo Prodep a verba que já caiu em conta para podermos trabalhar com os nossos projetos e ampliarmos as nossas ideias e dos nossos alunos protagonistas com relação à robótica nas escolas”, disse Elizabete Evanovich, diretora.



Por meio do subprograma, as escolas estaduais podem proporcionar uma abordagem de aprendizado prática e envolvente que atenda às necessidades diversificadas dos estudantes. Com a robótica, os estudantes têm a oportunidade de explorar conceitos complexos de matemática, ciências e engenharia de uma maneira acessível e tangível. Além disso, a robótica educativa promove a inclusão e a igualdade de oportunidades no sistema educacional paraense.

“Agora temos a certeza de que vai ter uma mesa para realizar os testes, também teremos cortadora laser para preparar as peças de modelagem, assim poderemos ampliar o número de alunos participantes. Então, tanto a proposta inicial, que era utilizar Arduino, que tinha um custo alto com as peças, a gente só poderá implementar agora devido a esses recursos para a escola”, conta Misael Miléo da Silva, professor de matemática da Escola Estadual Mário Queiroz do Rosario, do município de Bragança.

Mais autonomia e investimento – O Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep) é uma iniciativa que potencializa e confere autonomia para o desenvolvimento de ações nas escolas. Por meio da iniciativa, a gestão escolar, na figura do diretor ou diretora, em parceria ativa do Conselho Escolar, poderá conduzir, com protagonismo, os investimentos alinhados às necessidades específicas de cada realidade. Apenas neste ano, a Seduc já repassou um total superior a R$ 89 milhões para 665 escolas estaduais, garantindo autonomia e celeridade para reformas, manutenções contínuas, aquisição de materiais pedagógicos e tecnológico, robótica, além de reforço da alimentação escolar.

O programa ajuda as escolas a transformarem suas realidades a partir das necessidades particulares de cada unidade. A gestão escolar não mais depende da intervenção da Secretaria ou das Diretorias Regionais de Ensino (DRE) para atender demandas que podem ser facilmente resolvidas com maior celeridade, a partir da disponibilidade do recurso diretamente nas unidades.

O repasse dos valores relativos ao Programa está condicionado à entrega do Plano de Aplicação Financeira (PAF), que será elaborado após escuta da comunidade escolar, pelas unidades executoras (Conselhos Escolares) vinculadas às escolas da rede pública estadual.

Texto: Fernanda Cavalcante (Ascom/Seduc)

Fonte: Agência Pará/Foto: Rai Pontes/Ascom Seduc