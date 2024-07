‘Mototaxista Pai D’égua’ financia mais de 400 motocicletas no primeiro semestre de 2024

Iniciativa do Governo do Pará destinada a apoiar o trabalho e a geração de renda, o Programa “Mototaxista Pai D’égua” oferece uma linha de microcrédito destinada a fortalecer a atividade desses profissionais, promovendo a formalização e a segurança de condutores e passageiros. Somente no primeiro semestre deste ano, 439 mototaxistas, de 22 municípios, foram beneficiados com a linha de crédito, um investimento superior a R$ 8,5 milhões.

“Este programa estadual visa à renovação da frota desses profissionais, bem como a segurança e conforto tanto para os trabalhadores quanto para os usuários deste transporte alternativo. As motos novas também emitem baixo teor de poluentes, o que está em linha com a COP 30 (conferência mundial sobre mudanças climáticas), que se realizará em Belém em 2025”, ressalta Braselino Carlos Assunção, diretor do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito CredCidadão, responsável por operacionalizar o Programa. Além do crédito para aquisição de veículos novos e equipamentos de segurança, o CredCidadão inclui treinamento sobre direção segura e leis de trânsito.

Continuação – Emídio Nunes, presidente do Sindicato dos Mototaxistas em Marabá, sudeste paraense, destaca a importância da iniciativa e as condições acessíveis proporcionadas pelo Governo para investir em melhorias no trabalho. “A gente só tem a agradecer, porque esta linha de crédito veio melhorar a autoestima de todos os profissionais mototaxistas do Estado. Dezenas de motoristas aqui no município já estão com motos novas. Eu, por exemplo, já estou com a minha. Aproveitei essa linha especial com juros menos de 1%. Vale muito a pena. Precisamos registrar o nosso muito obrigado e o desejo que o Programa continue”, avalia.

Em Castanhal, município da Região Metropolitana de Belém, a mototaxista Elaine Matos é uma das profissionais beneficiadas. “Quero agradecer ao governo do Estado pela liberação das motos através do CredCidadão, que é de suma importância pra nós melhorarmos o nosso serviço e transportarmos nossos passageiros com mais segurança e conforto. Desde que eu recebi as chaves, fiquei muito feliz, e com certeza mudou a minha vida. Sendo mulher, e sem a ajuda do Estado, as condições para comprar seriam bem mais difíceis”, assegura Elaine.

Investimento – O “CredCidadão” é o Programa do Governo do Pará que concede linhas de crédito para estimular a economia e investir no comércio regional. O benefício é um microcrédito com juros baixos, no máximo de 1% ao mês, podendo ser renovado.

Voltado para microempreendedores formais e informais, o Programa concede linhas de crédito de até R$ 5 mil para estimular a economia nos municípios. No primeiro semestre deste ano, o “CredCidadão” registrou investimentos de cerca de R$ 22 milhões, aplicados em 67 municípios, com 4.376 novos negócios apoiados.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará