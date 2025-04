Pastor Nelito Lopes toma posse no Conselho Político da CGADB

O Pastor paraense Nelito Correa Lopes tomou posse no último dia 21, em São Paulo, como membro do Conselho Político da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil – CGADB, para o quadriênio 2025 a 2029. Ministro do Evangelho, Contador, graduando do curso de Direito e presidente da Assembleia de Deus do município de Santa Luzia do Pará (km 47), o pastor declara imensa alegria pela sua indicação ao cargo que demonstra prestígio, respeito e credibilidade perante a comunidade evangélica.

“Sinto-me imensamente honrado e grato a Deus que me comissionou para essa nobre missão. Gratidão também ao Pastor Océlio e toda diretoria da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Pará – COMIEADEPA, pela minha indicação ao Conselho Político da CGADB”, declarou o pastor.

Imagem: Divulgação