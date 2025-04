Feira especial de Dia das Mães celebra histórias de afeto, inclusão e empreendedorismo na Estação das Docas

Neste domingo, 4 de maio, a Estação das Docas será palco de uma edição especial da Feira Art&Chic Belém, em homenagem ao Dia das Mães. A partir do meio-dia, o público poderá conhecer de perto o trabalho de mais de 100 expositoras que transformam desafios em oportunidades por meio do empreendedorismo. A entrada é gratuita.

Com artesanato, moda autoral, gastronomia e atrações musicais como a cantora Maria Lu e o Dj Márcio Lins, a feira vai além de um espaço de compras: é um encontro de histórias emocionantes e inspiradoras.

Mães como Aline Furtado, que construiu um negócio ao lado do filho e o viu conquistar independência, mostram como o trabalho feito com amor pode mudar vidas. Já Rosilene Rocha e Elaine Oliveira, mães de crianças autistas, compartilham como encontraram na feira um espaço de acolhimento, renda e visibilidade, mesmo diante da rotina intensa de cuidados e poucos apoios.

Pensando na inclusão, a feira conta com um “Espaço Inclusivo”, onde mães atípicas podem expor seus produtos gratuitamente. E para ampliar a conscientização sobre o tema, duas palestras farão parte da programação: Uma sobre Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem (TDL), com a fonoaudióloga Sarah Cotrim e a psicopedagoga Terezinha Ferreira, e outra sobre o papel da musicoterapia, com o especialista Claudio Braga.

Além dos produtos únicos feitos à mão. A feira oferece uma praça de alimentação com delícias preparada por mães empreendedoras.

Segundo a coordenadora do evento, Chrys Nery, a proposta é valorizar a força feminina, dar visibilidade às mães e mostrar que é possível empreender com criatividade, afeto e propósito.

“É mais que uma feira, é um espaço de troca, empatia e fortalecimento da economia criativa”, destaca.

Serviço:

Feira Art&Chic Belém-Especial dia das mães

Data Domingo, 4 de maio

Hora: 12h às 22h

Local: Armazém 3 – Estação das Docas

Entrada: Gratuita