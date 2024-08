PDT, Avante e Psol lançam Neto Marques candidato a prefeito de Bujaru, no Pará

O vereador e empresário José Waldir Nunes Marques Neto, o Neto Marques, paraense de Bujaru, casado, 2 filhos, tem o nome de consenso e renovação para a Prefeitura Municipal de Bujaru, no nordeste paraense. Ele teve sua candidatura homologada no domingo, 04, durante a convenção do PDT, Avante e Psol. A convenção conjunta aconteceu na sede do Diretório Municipal do PDT, no centro da cidade, em meio a muitos fogos, lanche e grande festa de democracia. A convenção ocorreu no modo proforme, mas, no próximo dia 17, será feita uma grande festa de lançamento da candidatura, já com o nome de consenso do candidato a vice-prefeito, o que ainda está sendo dialogado com todos os partidos que integram a coligação, que visa a mudança de governo, abandonando de vez o assistencialismo que jamais levou progresso para o povo bujaruense.

Neto Marque declarou que pretende fazer um governo de inovação, priorizando a agricultura familiar, pois entende que quando há produção, todos os demais setores da economia, como saúde, educação e segurança, se alavancam, haja vista que é da terra que saem as riquezas, as quais, bem empreendidas pela gestão municipal, podem dar um novo direcionamento na forma de governar e prosperar.

O candidato disse que o envolvimento político vem de família, porém, que jamais estiveram no governo propriamente dito, salvo um caso de vice-prefeito. Ao longo de todos esses anos, acrescentou, “a gente vê que só ocorre assistencialismo, onde só uns poucos se beneficiam e a cidade nunca avança”.

Agora, Bujaru tem a chance de renovar com um foco administrativo sobre a agricultura familiar. Ele conta com o apoio dos professores, via Sintepp que, em Bujaru, desde 2021, não recebem as verbas do precatório do Fundef, imbróglio que tende a mudar.

Lembrou Neto Marques que pretende focar também no desenvolvimento sustentável e na agroindústria. Recentemente, disse, houve informações de que os resíduos da região metropolitana de Belém seriam depositados em algum lugar em Bujaru. “Eu fui um dos vereadores que se uniu ao protesto para impedir que isso acontecesse. Temos já uma lei que impede que Bujaru receba lixo de outros municípios”, afirmou.

A CONVENÇÃO

O auditório do Diretório Municipal do PDT lotou de pessoas que foram levar seu apoio a Neto Marques, bem como, aos quase 50 candidatos ao cargo de vereador pelo município de Bujaru, que também tiveram seus nomes oficializados para concorrerem ao pleito de outubro de 2024, caso da candidata a vereadora Julinda Ramos, esposa do jornalista bujaruense Reginaldo Ramos, que é assistente social, esteticista e já tem um trabalho com as mulheres nas comunidades do interior de Bujaru, especialmente na região do Guajará-Açu. Julinda diz acreditar que pode trabalhar por justiça e paz social e pelo empoderamento da mulher do campo. Por isso, está na luta juntamente com Neto Marques.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar