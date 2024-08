Remo vence o Aparecidense no Mangueirão e alcança o G8 da Terceirona

Com um gol de Pedro Vitor, o primeiro do jogador com a camisa azulina, o Clube do Remo venceu o Aparecidense na noite desta segunda-feira, 05, no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O resultado deixou o Leão do Baenão na 8ª posição. Já a Aparecidense perdeu duas e agora é o 18º da Série C.

A partida teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

O gol de Pedro Vitor veio no segundo temo. A equipe de Rodrigo Santana precisava acertar para chegar na oitava posição da competição, e o triunfo ocorreu diante de um Mangueirão parcialmente lotado.

O próximo compromisso do Remo pela Série C, na 17ª rodada, é contra o Confiança, fora de casa. O adversário é o 14º colocado, com 16 pontos. Já a Aparecidense, que caiu duas posições e ocupa a 18ª, recebe em casa o Volta Redonda, atual 5º.

Veja o que aconteceu nesta noite: finalmente, o Clube do Remo entra no G8 da Série C. Pedro Vitor marcou o gol da vitória, já na etapa complementar, depois de um primeiro tempo insosso e improdutivo para as duas equipes que se enfrentavam. A vitória deixa os azulinos na oitava posição, com 22 pontos, empurrando o Figueirense para a nona posição. Agora é manter o ritmo nas últimas três rodadas, como observa Rodrigo Santana.

O grande objetivo desta noite, na Toca do Leão, era vencer a partida em casa, conquistar o G-8 e avançar cada vez mais para a próxima fase da Série C. Assim, o Leão Azul, agora, precisa assegurar a vaga no jogo contra o Confiança-SE, no próximo sábado (10/8), fora de casa. Para isso, o Leão precisa de no mínimo um empate na partida contra o rival alagoano, em busca de concretizar a vaga na próxima fase da Terceirona.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo