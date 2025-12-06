Percy Jackson: Crossover com Fortnite é anunciado com trailer na CCXP

Novidade foi revelada no Palco Thunder nesta tarde

Reprodução Omelete

Foi revelado hoje, durante a CCXP25, o crossover entre Percy Jackson e Fortnite. Um dos criadores da série, Dan Shotz, revelou a novidade durante o painel da série do Disney+.

Segundo o criador, o crossover começa na próxima terça-feira (09), com os jogadores podendo imergir no mundo de Percy Jackson, descobrindo quem são seus pais divinos e lutando contra monstros marinhos e mais.

Tudo sobre a segunda temporada de Percy Jackson

Os novos episódios vão adaptar o segundo livro de Rick Riordan, intitulado Percy Jackson e o Mar de Monstros. Na trama, Percy (Walker Scobbell) retorna ao Acampamento Meio-Sangue um ano depois dos eventos da primeira temporada, quando descobre que seu melhor amigo Grover (Aryan Simhadri) está desaparecido. Sua nova missão, então, é ir até o Mar de Monstros para recuperar o mítico Velocino de Ouro.

Entre as adições ao elenco da nova temporada, destaque para Daniel Diemer (Você Nem Imagina) como Tyson, um meio-irmão ciclope que Percy encontra em sua aventura; Tamara Smart (Resident Evil: A Série) como Thalia, uma poderosa e rebelde filha de Zeus; Andra Day (Estados Unidos vs. Billie Holiday) como a deusa da sabedoria, Atena; o trio Sandra Bernhhard (O Rei da Comédia), Kristen Schaal (What We Do in the Shadows) e Margaret Cho (A Outra Face) como as Gréias; e Courtney B. Vance (American Crime Story) como Zeus, substituindo o falecido Lance Reddick, que interpretou o personagem no primeiro ano.

A segunda temporada da série chega em 10 de dezembro no Disney+. O primeiro ano está disponível no Disney+.