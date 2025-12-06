Netflix diz que “nada vai mudar hoje” em carta sobre Warner Bros.

A transação foi avaliada em mais de US$70 bilhões

Reprodução Omelete

Nesta sexta-feira (5), foi anunciada a aquisição da Warner Bros. Discovery pela Netflix em um acordo avaliado em mais de US$70 bilhões. As reações de especialistas e fãs foram pessimistas, com muitos apontando a transação como o início do fim do cinema.

Em resposta às reações, a plataforma de streaming enviou uma carta aos seus inscritos com a intenção de acalmar os ânimos. Divulgada pelo Deadline, a carta pode ser lida na íntegra abaixo:

“Recentemente anunciamos que a Netflix irá adquirir a Warner Bros., incluindo seus estúdios de filmes e televisão, HBO Max e HBO. Isso une nosso serviço líder em entretenimento com as histórias icônicas da Warner Bros., trazendo algumas das franquias mais amadas do mundo, como Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Casablanca, Game Of Thrones e o universo DC junto de Stranger Things, Wandinha, Round 6, Bridgerton e Guerreiras do K-Pop.

O que vai mudar? Nada vai mudar hoje. Os dois serviços de streaming continuarão em operação separadamente. Temos mais passos para concluir antes do acordo ser fechado, incluindo aprovações de acionistas e agências regulatórias. Falaremos mais sobre o assunto quando tivermos mais para compartilhar. Nesse meio tempo, esperamos que vocês continuem a assistir tudo o que quiserem, quando quiserem, tudo dentro do seu plano de assinatura atual.

Sabemos que podem haver perguntas. Consultem nosso Centro de Ajuda para mais informações ou entrem em contato a qualquer momento.

Obrigada por escolher a Netflix. Nosso compromisso é trazer mais séries, filmes, jogos e programação ao vivo de qualidade.“