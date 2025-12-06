sábado, dezembro 6, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Cavaleiros do Zodíaco completa 40 anos e ganha edição especial da Revista Herói

Edição especial foi revelada durante a CCXP 25

Reprodução Omelete

A revista Herói anunciou, durante a CCXP em São Paulo, a produção de O Guia HERÓI dos Cavaleiros do Zodíaco, um livro de mais de 300 páginas com lançamento previsto para 2026. O anúncio foi feito em um painel neste sábado (6) que celebrou os 40 anos da franquia.

O painel, com a participação dos especialistas André ForastieriOdair Braz JúniorArianne Brogini e Matheus Mossmann, relembrou que o país se tornou um dos maiores mercados da franquia fora do Japão, com a exibição inicial nos anos 1990 criando uma geração de fãs.

Mais informações sobre como será o formato do guia, quando ele será lançado e como funcionará o esquema de vendas, não foi revelado. Caso não se lembre, a Revista Herói foi uma das grandes responsáveis pela publicação de informações de produções orientais e de cultura pop nos anos 90 no Brasil.

A revista contava frequentemente com conteúdos sobre Os Cavaleiros do Zodíaco, lembrada principalmente pela franquia e como as edições sobre o anime acabaram ajudando a popularizá-lo no país. 

Poupança Premiada Banpará -300X100
Artigo anterior
Percy Jackson: Crossover com Fortnite é anunciado com trailer na CCXP
Próximo artigo
Torcida do Corinthians prepara festa especial para jogo contra o Cruzeiro

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,272FansLike
3,557FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Poupança Premiada Banpará -320X320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315