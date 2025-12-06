Cavaleiros do Zodíaco completa 40 anos e ganha edição especial da Revista Herói

Edição especial foi revelada durante a CCXP 25

Reprodução Omelete

A revista Herói anunciou, durante a CCXP em São Paulo, a produção de O Guia HERÓI dos Cavaleiros do Zodíaco, um livro de mais de 300 páginas com lançamento previsto para 2026. O anúncio foi feito em um painel neste sábado (6) que celebrou os 40 anos da franquia.

O painel, com a participação dos especialistas André Forastieri, Odair Braz Júnior, Arianne Brogini e Matheus Mossmann, relembrou que o país se tornou um dos maiores mercados da franquia fora do Japão, com a exibição inicial nos anos 1990 criando uma geração de fãs.

Mais informações sobre como será o formato do guia, quando ele será lançado e como funcionará o esquema de vendas, não foi revelado. Caso não se lembre, a Revista Herói foi uma das grandes responsáveis pela publicação de informações de produções orientais e de cultura pop nos anos 90 no Brasil.

A revista contava frequentemente com conteúdos sobre Os Cavaleiros do Zodíaco, lembrada principalmente pela franquia e como as edições sobre o anime acabaram ajudando a popularizá-lo no país.