Pesquisas recentes mostram que Trump venceria Kamala Harris

Boa parte das pesquisas feitas, recentemente, com cenários em que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, aparece como a adversária do ex-presidente Donald Trump na disputa presidencial deste ano apontam para uma vitória do ex-chefe de Estado. O último levantamento, por sinal, coloca o republicano com dois pontos percentuais de vantagem sobre a democrata.

A pesquisa em questão, divulgada nesta segunda-feira (22), foi realizada pelo Morning Consult nos dias 21 e 22 de julho, ou seja, após a renúncia do presidente Joe Biden. Os números apurados indicam que Trump está com 47% e Kamala, com 45%.

Outro levantamento que deu vantagem a Trump nos últimos dias foi a pesquisa CBS News/YouGov. Realizada na semana passada, a sondagem deu vitória ao republicano por três pontos de diferença (51% a 48%). A margem de erro da pesquisa foi de 2,7 pontos.

Já a pesquisa Economist/YouGov, realizada de 13 a 16 de julho e divulgada na última quinta-feira (18), indicou que Kamala Harris perderia para Trump por cinco pontos percentuais de diferença (44% a 39%). O resultado em questão foi pior até mesmo do que o de Biden, que seria derrotado pelo ex-presidente por dois pontos (43% a 41%).

Divulgada no dia 2 de julho, ou seja, 11 dias antes do atentado contra o ex-presidente, a pesquisa Reuters/Ipsos revelou que Harris perderia para Trump por um ponto. Alguns dias antes, a pesquisa CNN/SSRS, realizada entre 28 e 30 de junho, indicou que a atual vice-presidente perderia para o republicano por dois pontos.

Fonte: Pleno News/ Fotos: EFE/EPA/ALLISON DINNER // EFE/EPA/TING SHEN/POOL