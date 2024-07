De Repente…

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, sugere que as pessoas visitem a nova Praça Batista Campos, onde encontrarão um belo ponto para o lazer com a família. ///// A água de coco, diferencial no local, está custando 7 reais. Barraqueiros dizem que é em função grande despesa. ///// A cada dia que o consumidor vai aos supermercados e postos de combustíveis, fica mais horrorizado com a carestia. ///// É mais quem reclama que parece nos tempos da inflação galopante que o país viveu até o começo dos anos noventa, em que a máquina remarcadora funcionava sem parar e descaradamente nos supermercados. ///// Os preços das frutas dispararam. Ninguém pode mais falar em “preço de banana” como se fosse algo baratinho. ///// Estradas vicinais do município de Garrafão do Norte estão quase intrafegáveis, com muito buraco, poeira e pontes quebradas. ///// Numa dessas pontes, de madeira, a comunidade diz que dois ônibus enfiaram os rodadas no buraco, quase caindo no rio abaixo. Ninguém se feriu, mas o susto… ///// Agora, para evitar acidentes, os passageiros descem enquanto o veículo passa sobre a ponte, e depois embarcam novamente. ///// É bom lembrar que o município recebeu, do governo do Estado, nada mais nada menos de R$ 16 milhões para construir três pontes de concreto, mas, até agora, nada. ///// O pré-candidato a prefeito de Belém, deputado federal Eder Mauro, do PL, prestigiou a convenção do PSB, que confirmou a candidatura do Dr Daniel para a reeleição no município de Ananindeua, um dos maiores colégios eleitorais da região metropolitana de Belém.