PF aciona snipers para segurança da Cúpula do Brics no Rio

Medida tem o objetivo de neutralizar qualquer ameaça que possa surgir contra integrantes do bloco

Guilherme Gama, da CNN, Vitor Bonets, da CNN

A Polícia Federal (PF) acionou atiradores de elite, também conhecidos como snipers, para comporem o esquema de segurança da Cúpula do Brics, que acontece no Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

A principal função dos atiradores de precisão é atuar como contrasniper. A medida tem o objetivo de neutralizar qualquer ameaça que possa surgir de criminosos contra os integrantes do bloco.

Segundo a PF, a atuação dos especialistas exige treinamento contínuo e aprimoramento constante. “Eles dedicam grande parte de seu tempo ao desenvolvimento das habilidades necessárias para desempenhar essa função complexa, que demanda uma série de requisitos técnicos e táticos para sua execução eficaz”, destaca a corporação.

FAB interceptou aviões durante Cúpula do Brics

A FAB (Força Aérea Brasileira) acionou os caças Super Tucanos e interceptou três aeronaves que invadiram o espaço aéreo durante a Cúpula do Brics, segundo o tenente-coronel Deoclides Fernandes, comandante do CGNA (Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea), em entrevista à CNN neste domingo (6).

As interceptações com os Super Tucanos ocorreram no sábado (5) e neste domingo (6).

O órgão de segurança intensificou o monitoramento do espaço aéreo durante a Cúpula do Brics. As medidas seguem o mesmo protocolo adotado na Cúpula do G20, em 2024. Todas as aeronaves mobilizadas para a operação estarão equipadas com armamento real como parte do esquema de segurança aérea previsto para grandes eventos internacionais.

O local que receberá o evento também tem “áreas de exclusão” uma hora antes e depois das reuniões.

O maior raio da região restrita é de 150 km, onde ficam proibidos voos de instrução, turísticos, acrobáticos, agrícolas, além de drones e parapentes .

. Outras duas áreas de restrição mais próximas à Cúpula também foram estabelecidas:

*Sob supervisão de Jorge Fernando Rodrigues

• Policia Federal