PMPA intensifica ostensividade na praia de Ajuruteua durante a Operação Verão 2025

Por Tarcya Amorim (PMPA)

Com a chegada do mês de julho e o aumento significativo no fluxo de turistas na Região Bragantina, a Polícia Militar do Pará (PMPA) intensificou as ações de policiamento ostensivo e preventivo na praia de Ajuruteua, localizada no município de Bragança, como parte da Operação Verão 2025. O objetivo é garantir um ambiente de lazer seguro para moradores e visitantes que buscam aproveitar uma das mais belas praias do Estado.

O reforço de militares de outras unidades ao 33° Batalhão de Polícia Militar (33° BPM), unidade responsável pelas ações ostensivas na localidade, está concentrado especialmente na nova orla, que possui cerca de 700 metros de extensão, sendo ponto de grande atração turística. Além da presença ostensiva, a atuação dos militares também inclui orientações à população e apoio a outros órgãos de fiscalização estadual e municipal.

Para os comerciantes da orla, o reforço na segurança pública representa um diferencial importante. Segundo João Antônio, vendedor ambulante há mais de 11 anos na região, a presença da Polícia Militar ajuda a criar um ambiente mais atrativo para os turistas. “Com mais segurança, o pessoal se sente à vontade para passear, trazer a família, e isso aumenta o movimento aqui na orla. Para a gente que trabalha com vendas, faz toda a diferença. É bom pra todo mundo”, comentou.

A praia de Ajuruteua está situada a aproximadamente 36 quilômetros do centro de Bragança e a cerca de 213 km de Belém, sendo acessível pelas rodovias BR-316, PA-242 e PA-458. O trajeto, da capital até a praia, pode ser feito em cerca de 3h30 de carro, o que a torna uma opção atrativa para os veranistas que buscam lazer e tranquilidade.

Mais segurança na praia e na cidade

“O 33° Batalhão da Polícia Militar recebe 40 policiais militares para reforçar o policiamento na Operação Verão 2025, dentre estes 12 policiais militares para Ajuruteua e 28 para Bragança. O planejamento operacional previu policiamento motorizado, a pé e em motocicletas para reforçar a segurança nos principais pontos turísticos e de maior circulação de pessoas como a nova orla de Ajuruteua e de Bragança bem como diversas praças da cidade, além disso, o reforço irá atuar nos eventos que compõem a programação do aniversário de 412 anos de Bragança: shows nacionais e regionais e inauguração de espaços públicos relevantes pelo Governo do Estado e Prefeitura Municipal”, explicou o Comandante do 33° BPM, Coronel André.

A Operação Verão segue até o dia 6 de agosto, empregando mais de 7 mil policiais militares ao longo de todo o período e mantendo o foco na prevenção de crimes e na preservação da ordem pública em mais de 50 localidades do território paraense.

Texto: Josuelton Chagas