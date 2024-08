PF inutiliza balsa de garimpo em terra Kayapó. Responsável foi identificado e será indiciado.

A Polícia Federal, com apoio da Funai, deflagrou, no sábado, 10, operação de combate a crimes ambientais e de extração ilegal de ouro na Terra Indígena Kayapó, município de Ourilândia do Norte/PA. Esta é a sétima ação da PF nessa TI, desde maio deste ano.

A Polícia Federal encontrou uma balsa de garimpo de ouro estacionada no Rio Fresco, próximo ao encontro com o Rio Branco, dentro da TI Kayapó. A embarcação, com custo estimado de R$ 250 mil, foi inutilizada no local, haja vista a impossibilidade de sua remoção. Também foram apreendidos uma caminhonete e um barco tipo voadeira, de cinco metros, com motor de 15 hp.

Um homem, que estava no local, foi identificado como dono do garimpo fluvial e responderá a inquérito policial.

No momento da abordagem, três pessoas estavam na embarcação, realizando ajustes e preparando o reabastecimento. Uma delas é cozinheira, esposa do dono da balsa.

A TI Kayapó faz parte da lista de terras indígenas a sofrerem desintrusão por ordem do STF (ADPF 709/2020) e é uma das terras indígenas mais devastadas do país pela ação indiscriminada dos garimpeiros.

Ao longo dos últimos anos, a Polícia Federal tem combatido crimes nessa área indígena, já tendo realizado diversas operações, mas os infratores insistem no crime.

A ação de sábado dá continuidade a uma série de operações programadas para serem realizadas pela Polícia Federal ao longo do ano, que irão anteceder à desintrusão determinada pelo STF.

Imagens: Ascom/SRPF-PA em Redenção