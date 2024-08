Pesquisa de intenção de voto em Belém indica empate técnico entre Edmilson Rodrigues, Éder Mauro e Igor Normando

Um novo instituto de pesquisa começa a aparecer no Estado do Pará e a divulgar pesquisas de intenções de votos. Trata-se do Instituto DataIlha, que, domingo, 11, divulgou uma rodada da pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Belém.

A pesquisa, como determina a legislação eleitoral, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral – TSE sob o nº PA-01947/2024. Conforme o que pesquisou o DataIlha, há um empate técnico entre o deputado estadual e ex-secretário de Estado Igor Normando, do MDB; o atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que tenta a reeleição pelo PSOL e deputado federal Éder Mauro, do PL. O empate é baseado na margem de erro da pesquisa de 2,8%

Igor Normando, que tinha 18,3%, passa a liderar com 21,5% das intenções de voto, seguido pelo prefeito Edmilson Rodrigues, que tinha 16,5% das intenções de voto e aparece agora com 20,1% das intenções de voto e assume o 2º lugar.

Já o deputado federal Éder Mauro, que liderava com 21,0%, aparece agora em 3º lugar com 18,3% das intenções de voto.

Ao todo, foram ouvidos 1.200 eleitores entre os dias 08 e 10 de agosto de 2024, na cidade de Belém – PA. A margem de erro é de 2,8% e o intervalo de confiança de 95%.

Normando tem o apoio incondicional do governador Helder Barbalho e Edmilson, o apoio incondicional das frentes de esquerda lideradas pelo PT. Já o deputado Éder Mauro tem o apoio da direita que tem, como figura central, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.

Em caso de um segundo turno envolvendo Éder Mauro e Edmilson, o governador Helder Barbalho tende a apoiar o atual prefeito para a reeleição, segundo dados dos bastidores políticos consultados pelo jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Imagens: Divulgação