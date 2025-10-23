quinta-feira, outubro 23, 2025
PIB do Pará cresce 5,36% no primeiro trimestre de 2025, superando a média nacional

O Produto Interno Bruto (PIB) do Pará apresentou um crescimento de 5,36% no primeiro trimestre de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse desempenho supera a média nacional, que foi de 2,85%, conforme divulgado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

O valor total do PIB estadual no primeiro trimestre de 2025 alcançou R$ 68,7 bilhões, com destaque para os setores agropecuário e industrial. A agropecuária teve um crescimento de 12,3%, impulsionada por boas condições climáticas que beneficiaram culturas como soja, mandioca, milho e laranja. Já a indústria registrou um aumento de 22,7%, refletindo a recuperação da atividade industrial no estado.

Em relação ao trimestre anterior (último de 2024), o PIB do Pará cresceu 2,69%, mantendo uma trajetória positiva. Esse crescimento também foi superior à média nacional, que foi de 1,4%.

A Fapespa destaca que a divulgação trimestral do PIB estadual permite uma análise mais ágil e precisa do desempenho econômico do Pará, contribuindo para a formulação de políticas públicas e decisões estratégicas.

