Novo viaduto marca avanço na mobilidade urbana de Belém e Ananindeua

Um novo viaduto entregue na região metropolitana de Belém representa um importante avanço para a mobilidade urbana entre os municípios de Belém e Ananindeua. A estrutura integra um conjunto de intervenções que visam desafogar o trânsito, melhorar o acesso entre as vias principais e proporcionar mais fluidez para quem circula diariamente.

Construído pelo governo estadual por meio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), o viaduto liga a rodovia BR‑316 à Avenida Independência em Ananindeua, com 740 metros de extensão, 14 metros de largura e 5,50 metros de altura.

A nova estrutura permite que veículos que trafegam pela avenida Independência acessem diretamente a BR-316 no sentido de saída de Belém, sem a necessidade de retornar ou enfrentar múltiplos semáforos. Do mesmo modo, o fluxo que vem da rodovia em direção à avenida também ganha acesso direto.

Segundo motoristas que já experimentaram o trajeto após a abertura, a mudança é perceptível: o trânsito flui mais rápido e o tempo de deslocamento foi reduzido, especialmente em dias de maior tráfego.

A expectativa é que, com essa obra, além da melhoria para quem vai de Ananindeua para Belém ou vice-versa, haja também impacto para o sistema de transporte público e para o tráfego de cargas, uma vez que a região concentra fluxo intenso de veículos em horários de pico.

Em resumo, esse novo viaduto representa um investimento em infraestrutura que busca entregar mais eficiência, qualidade de vida e menos congestionamento para os moradores da Grande Belém.

Imagem: Agência Pará