Pint of Science Brasil bate recorde: 179 cidades se unem para brindar a ciência em todas as regiões do país

Edição brasileira do festival internacional de divulgação científica é a maior do mundo; pesquisadores de 25 países vão conversar com a população em bares, restaurantes e praças públicas nos dias 13, 14 e 15 de maio.

O Brasil é o país que terá o maior número de cidades participando do festival mundial de divulgação científica Pint of Science este ano: 179 municípios de todas as regiões do país vão brindar a ciência nos dias 13, 14 e 15 de maio.

“Falar sobre ciência não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para

enfrentar desafios presentes e futuros”, diz o coordenador nacional do evento, Luiz Almeida.



Aproximar a ciência da sociedade de forma descontraída e acessível é o principal objetivo do festival, que busca estabelecer um diálogo aberto e informal entre os cientistas e o público, proporcionando uma experiência única e divertida. “Em um mundo pós-Covid, a importância de discutir ciência se torna mais fundamental do que nunca. A pandemia destacou a necessidade urgente de compreensão científica, informação precisa e colaboração global”, acrescenta Almeida.



No ano passado, já houve um recorde de participação com 120 cidades se unindo à iniciativa, marca que será superada este ano, com a inclusão de 41 municípios que nunca sediaram o evento, e o retorno de várias cidades que haviam deixado de participar da edição anterior. “Isso mostra que o festival continua em plena ascensão. E desta vez sairemos dos bares e restaurantes e vamos também para praças públicas e outros locais a céu aberto”, revela o coordenador. A expectativa é que cerca de 25 mil pessoas participem do evento.

Da Inglaterra para o mundo – Em 2012, Michael Motskin e Praveen Paul, na época pesquisadores do Imperial College London, organizaram um evento chamado Encontro com pesquisadores, trazendo aos laboratórios pessoas acometidas por Alzheimer, Parkinson, doenças neuromusculares e esclerose múltipla para mostrar o tipo de pesquisa que estavam realizando. A experiência foi tão inspiradora que os dois cientistas pensaram: por que os pesquisadores não podem sair de seus laboratórios para encontrar as pessoas? Foi assim que nasceu o Pint of Science, com a primeira edição acontecendo na Inglaterra em

maio de 2013.



No Brasil, a história começa em 2015, quando o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos realizou a iniciativa pela primeira vez em uma cidade da América do Sul. De lá para cá, o festival foi ampliando seu impacto e expandindo-se pelo país, até que veio a pandemia de Covid-19, o que obrigou a adaptação do modelo para versões online em 2020, 2021 e 2022.

O Pint of Science em Belém

Em Belém, o evento aconteceu de forma presencial em 2018 e 2019 com uma programação diversificada e participação de mais de 700 expectadores. Em 2020, com a pandemia de Covid-19, o evento ocorre de forma on-line e em 2023, tivemos o maior evento da região norte, com palestras relacionadas a energia limpa, mudanças climáticas, avanços tecnológicos, doenças de interesse regional e muito mais. Em 2024, o evento ocorrerá em 4 bares, contará com 22 palestrantes e a expectativa é que alcance um maior número de pessoas. Os temas abordados passam por aquecimento global, inteligência artificial, arqueologia, educação e muitos outros.



Mais informações

Site do evento no Brasil: https://pintofscience.com.br

Site do evento global: https://pintofscience.com/

Fotos: Divulgação