Confira o novo calendário do Abono Salarial PIS/PASEP 2024

O abono salarial PIS/Pasep é uma iniciativa federal que proporciona suporte financeiro a trabalhadores brasileiros que preencham determinados critérios. Com a chegada de 2024, novas regras e processos foram implementados, afetando a forma como os benefícios são concedidos e administrados.

Quem tem direito ao Abono Salarial PIS/PASEP 2024?

Para ter acesso ao benefício neste ano, os trabalhadores devem ter exercido atividade remunerada com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base de 2022, recebendo até dois salários mínimos mensais. Além disso, é necessário possuir no mínimo cinco anos de inscrição nos programas PIS/Pasep e ter suas informações corretamente enviadas pelos empregadores via RAIS/eSocial.

Calendário PIS/PASEP 2024:

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março

Nascidos em março e abril: a partir de 15 de abril

Nascidos em maio e junho: a partir de 15 de maio

Nascidos em julho e agosto: a partir de 17 de junho

Nascidos em setembro e outubro: a partir de 15 de julho

Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 15 de agosto

Como consultar o valor do Abono Salarial PIS/PASEP?

Os beneficiários podem verificar o valor que têm a receber e consultar os calendários de pagamento por meio da Carteira de Trabalho Digital ou do site Gov.br. Importante destacar que as datas são definidas pela Caixa Econômica Federal para o PIS e pelo Banco do Brasil para o Pasep.

Quais foram as mudanças no pagamento do Abono Salarial PIS/PASEP?

Este ano, a principal novidade é a unificação dos calendários de pagamento para os recebedores do PIS e Pasep. Agora, os pagamentos estão organizados por mês de nascimento, tanto para funcionários públicos quanto para trabalhadores de empresas privadas, visando tornar o processo mais claro e simplificado.

Como receber o Abono Salarial PIS/PASEP 2024?

Confirme sua elegibilidade através da Carteira de Trabalho Digital ou no portal Gov.br.

Consulte o calendário e acompanhe a data de pagamento conforme seu mês de nascimento.

Para quem possui conta na Caixa, o abono pode ser depositado automaticamente. Para quem não possui, uma conta digital gratuita pode ser aberta.

Os beneficiários do Pasep devem verificar o depósito diretamente no Banco do Brasil.

Caso o pagamento não seja realizado automaticamente, dirija-se a uma agência do banco pagador com um documento de identificação para realizar o saque.

É essencial que todos os trabalhadores se atentem às datas e sigam os procedimentos necessários para a verificação e retirada dos valores. Com as mudanças de 2024, espera-se que a distribuição do abono salarial seja efetiva, assegurando que todos os beneficiários qualificados possam receber seus benefícios a tempo.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Divulgação