Pix: Novas regras e funcionalidades para pagamentos instantâneos

Em novembro de 2024, o Banco Central do Brasil introduzirá novas regras para o sistema de transferências eletrônicas PIX. Essas mudanças visam garantir maior segurança nas transações e combater a crescente taxa de fraudes. As decisões vêm após discussões detalhadas com especialistas do setor financeiro, destacando a necessidade de aprimorar as medidas de segurança atuais.

O PIX, lançado em 2020, revolucionou como pagamentos são feitos no Brasil, sendo amplamente adotado por sua praticidade. No entanto, com o aumento dos casos de fraudes, tornou-se essencial revisar e implementar novas diretrizes.

Quais são as Novas Diretrizes para o PIX?

As novas diretrizes do PIX incluem restrições para transações realizadas por dispositivos sem histórico de uso. Agora, o valor máximo por transação será limitado a R$ 200, e as transferências diárias não poderão ultrapassar R$ 1.000. Essas medidas tentam evitar fraudes em aparelhos que não fazem parte do histórico do usuário.

A iniciativa é uma resposta aos casos de credenciais comprometidas, garantindo que dispositivos desconhecidos ou novos sejam usados de maneira mais restrita. Essa abordagem tem o objetivo de proteger tanto as instituições financeiras quanto os consumidores.

Como as Instituições Financeiras Devem Agir?

Dentro do novo cenário, cabe às instituições financeiras implementar sistemas mais robustos para identificar atividades suspeitas. Monitoramento constante de transações que não se encaixem nos padrões regulares dos clientes será essencial sob as novas regras.

Também será responsabilidade dessas instituições informar regularmente os clientes sobre melhores práticas de segurança no uso de canais digitais. Revisões semestrais dos históricos financeiros dos clientes estarão agora exigidas, com base nos critérios estabelecidos pelo Banco Central.

O que é o Pix Automático?

Além das medidas de segurança, o Banco Central prepara o lançamento do “Pix Automático” para junho de 2025. Esse recurso permitirá pagamentos periódicos de forma automática, similar aos débitos automáticos, simplificando processos para usuários que desejam agendar pagamentos frequentes.

Assim, mediante autorização prévia, usuários poderão gerir e cancelar essas transações quando desejado. O objetivo é proporcionar conveniência com segurança.

Dicas para Realizar um PIX com Segurança

Para usar o PIX de forma segura, é importante seguir algumas práticas. Abaixo estão algumas dicas:

Autenticação de Dois Fatores: Ative em seu aplicativo bancário para aumentar a segurança.

Ative em seu aplicativo bancário para aumentar a segurança. Chave Aleatória: Utilize para maior proteção ao receber pagamentos.

Utilize para maior proteção ao receber pagamentos. Aplicativo Oficial: Realize transações apenas pelo aplicativo oficial do banco.

Realize transações apenas pelo aplicativo oficial do banco. Verificação de Dados: Sempre confira detalhes antes de concluir uma transação.

Sempre confira detalhes antes de concluir uma transação. Redes Seguras: Evite realizar transações em redes Wi-Fi públicas.

Evite realizar transações em redes Wi-Fi públicas. Suspeite de Mensagens: Nunca forneça informações bancárias por meios não confiáveis.

Nunca forneça informações bancárias por meios não confiáveis. Atualizações de Segurança: Mantenha seus aplicativos sempre atualizados.

Mantenha seus aplicativos sempre atualizados. Senhas Fortes: Use combinações fortes e não repita senhas em diferentes plataformas.

Em caso de suspeita de fraude, recomenda-se bloquear cartões imediatamente, registrar um boletim de ocorrência e alterar senhas de acessos online rapidamente.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / rafapress