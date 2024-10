Detran realiza ação educativa para crianças com autismo

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) continua ampliando as ações educativas com vistas à formação de cidadãos conscientes no trânsito. Desde o último dia 15, o órgão realiza uma exposição com a carreta do Minicircuito Itinerante. A programação, realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), objetiva democratizar e ampliar o conhecimento do público sobre as leis de trânsito. Na tarde do último sábado, 19, a ação recebeu crianças com o transtorno do espectro autista (TEA).

Participaram da programação cerca de 15 crianças atendidas pela Organização Não-Governamental Saber (Serviço de Atendimento em Reabilitação), que há 35 anos atua em Belém com equipe multidisciplinar junto a pessoas com autismo e outras deficiências.

Na sala de cinema instalada na carreta da PRF, as crianças, pais e responsáveis assistiram a um vídeo educativo sobre as principais causas de sinistros de trânsito. Em seguida, os participantes foram para a carreta do Detran, onde os educadores do órgão promovem atividades lúdicas de pintura, jogos educativos e desenhos com a temática do trânsito.

Na sequência, as crianças interagem com as equipes do Detran no minicircuito de trânsito. O percurso colorido e interarivo é realizado em bicicletas e carrinhos elétricos infantis, onde as crianças aprendem sobre sinalização viária e regras de segurança, como a travessia na faixa de pedestre, cores semafóricas, uso do capacete e preferenciais.

“A carreta itinerante tem essa função de ensinar as crianças, de forma interativa, e neste sábado azul demos uma atenção especial às crianças com TEA como forma de inclusão. Aqui, elas aprendem sobre as regras básicas de trânsito para que levem esse conhecimento para casa e por toda a vida delas também”, explica a assistente de trânsito do Detran, Flávia Sales.

Para a Mariana Moraes, diretora técnica da ONG Saber, a parceria com os órgãos de trânsito é fundamental para educar e permitir que as crianças com deficiência possam participar dessas orientações educacionais. “Esse momento nada mais é do que uma forma de tirar essas crianças neurodivergentes do núcleo de terapia para serem inclusas nesses momentos recreativos educacionais. É um trabalho conjunto com as famílias, que aprendem as regras de trânsito, se tornam referência para os filhos e as crianças crescem com esse aprendizado sobre comportamento seguro nas vias públicas”, comenta.

O Edson Souza, de apenas 8 anos, não teve dificuldades em aprender com as brincadeiras, o que pode e o que não pode no trânsito. “Eu brinquei com o jogo da memória e com o do carrinho e aprendi que tem que dirigir com calma, segurar firme no volante e parar pras pessoas atravessarem a rua”, detalhou.

A programação nas carretas do Detran e PRF é gratuita e segue até o dia 22, no shopping Bosque Grão-Pará, em Belém, das 17h às 22h.

Fonte: Agência Pará/Foto: Asdecom Detran