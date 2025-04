Plataforma cria imagens por IA, e vira febre nas redes sociais

Empresa OpenAI responsável pelo chat GPT, criou uma nova ferramenta na plataforma que cria imagem utilizando inteligência artificial (IA), a ferramenta foi anunciada e lançada na terça-feira (27) e nos últimos dias já virou febre entre os internautas.

A funcionalidade, transforma fotos do cotidiano em estilo anime, desenho japonês. Centena de pessoas aderiram a trend, e a todo momento compartilham e utilizam da plataforma, em retratos pessoais, memes de televisão e até imagens memoráveis da política brasileira.

Segundo Sam Altman, CEO da OpenAI, a procura foi mais alta do que se esperava, de forma que gerou sobrecarga no servidor, isso fez com que eles limitassem a geração de imagens por usuário, que na versão gratuita poderão gerar até três imagens por dia, Segundo Altman, a utilização gratuita total do recurso vai demorar um pouco.

A criação de imagem no Chat GPT está se tornando bem mais popular, até quando essa trend pode permanecer é incerto. Mas, esses momentos da tecnologia no país, permite a percepção que o brasileiro adora utilizar das novidades tecnológicas que proporcionam diversão e descontração para o seu dia-dia, utilizando da inteligência artificial para se enxergarem em estéticas que fogem da realidade.

Por: Thays Garcia

Imagem: Divulgação site GPT