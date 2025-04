PM do Pará homenageia Tiradentes com desfile, honrarias e promoção de 516 militares em Belém

A policia militar do Pará realiza nesta terça-feira (22) uma de suas cerimônias mais simbólicas do ano: a homenagem ao Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, Mártir da inconfidência Mineira e patrono das Policias Militares do Brasil. O evento ocorre a partir das 16h, na avenida Alcindo Cacela no Bairro da Cremação, em Belém, e contara com a presença de familiares, estudantes e moradores da capital.

A programação inclui a entrega de medalhas e a tradicional leitura do ato de promoção de 31 oficiais e 485 praças, realizada em reconhecimento ao mérito, disciplina e dedicação dos militares. Também serão entregues as medalhas “tempo de serviço 35 anos” e “Tiradentes”, esta ultima concedida tanto a militares quanto a civis que contribuíram para o fortalecimento da segurança pública no Pará

Durante a solenidade o comandante-geral da PM, Coronel Dilson Júnior, destacou que a data vai além de reverência histórica, e representa uma reafirmação dos valores que sustentam a corporação. “A celebração reafirma nosso compromisso com a ordem pública e a paz social. Os novos postos trazem consigo ainda mais responsabilidade e firmeza de caráter” afirmou

A homenagem a Tiradentes é considerada uma das principais datas do calendário institucional da Policia Militar do Pará. Segundo a corporação, a solenidade reforça o espirito de corpo e a valorização dos profissionais que atuam diariamente na linha de frente da segurança pública do Estado.

Por: Thays Garcia

Imagem: Agência Pará