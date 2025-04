Segurança: Equatorial Pará orienta sobre a importância de realizar podas em árvores

Em locais privados, serviço é de responsabilidade do proprietário do local, já em lugares públicos ação deve ser solicitada à prefeitura municipal.

Para garantir a qualidade e a segurança no fornecimento de energia é importante a realização de podas preventivas em árvores que tenham galhos com risco de encostar em postes e fiações elétricas. Em imóveis residenciais e comerciais, este serviço é de responsabilidade do proprietário do local, já em locais públicos, a ação é de atribuição da prefeitura de cada cidade. No entanto, em situações específicas, quando acionada pelo órgão municipal competente, a Equatorial Pará oferece suporte à podagem.

De acordo com Thelmo Varela, gerente de Manutenção e Obras da distribuidora de energia, as podas são necessárias pois os galhos que tocam ou ficam muito próximos das linhas de energia podem causar curtos-circuitos, resultando em interrupções no fornecimento de eletricidade e até mesmo em incêndios.

“Os galhos, em contato com a rede elétrica, provocam curtos-circuitos, rompimentos de cabos, interrupção do fornecimento de energia. Essa situação é agravada nos dias de chuvas intensas e temporais porque a vegetação quando não está com a poda preventiva em dia pode entrar em contato com os cabos elétricos pela ação dos ventos, com o peso da água acumulada nas folhas . Por isso é importante os responsáveis sempre ficarem atentos para a hora certa de realizar as podas”, explica.

O gerente também reforça algumas dicas de segurança. O mais importante é que a poda seja realizada por profissionais capacitados. Além disso, nunca se deve realizar o trabalho em dias de chuva.

“Fazer a poda de árvores de médio e grande porte não é um serviço simples. Por isso, o trabalho deve ser realizado em acordo com todas as normas de segurança. Os clientes devem evitar o serviço em dias de chuva, pois há o risco de choque, e, consequentemente, morte”, conclui.

Confira mais algumas dicas sobre podas de árvores:

· Antes de plantar, é preciso avaliar o espaço e a espécie adequada de acordo com o normativo de cada município;

· As árvores, especialmente as de médio porte, devem ser plantadas em calçadas opostas à fiação de energia;

· Vegetações de grande porte só devem ser utilizadas na arborização de praças, bosques, parques, grandes canteiros e espaços abertos, sempre observando a distância em relação à rede elétrica;

· É preciso conhecer previamente a planta para saber a necessidade e o momento da intervenção (poda), bem como as partes a serem aparadas;

· A responsabilidade da poda em residências e propriedades particulares é do proprietário e não deve ser realizada em dias de chuva, pois com o tronco e folhas molhadas há o risco de acidentes;

· Em espaços públicos, a poda deve ser solicitada à prefeitura, que enviará equipes capacitadas e autorizadas para realizar o serviço.