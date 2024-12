Polícia Científica pericia ônibus envolvido em acidente em Xinguara, sudeste do Pará

A Polícia Científica do Pará (PCEPA), por meio da Coordenadoria Regional de Marabá, realizou a perícia em um ônibus de empresa particular, envolvido em um grave acidente na última terça-feira (10), entre os municípios de Xinguara e Sapucaia, no sudeste do Pará. Uma pessoa morreu e outras 10 foram resgatadas com ferimentos.

A perícia criminal é uma atividade técnica-científica prevista no Código de Processo Penal e é essencial para elucidar crimes. O trabalho da polícia científica foi solicitado pela Delegacia de Polícia Civil de Xinguara.

“Devido a importância e a urgência e a especificidade do caso, encaminhamos para Xinguara um perito criminal e um engenheiro mecânico, para o trabalho que contribui para esclarecer o caso”, disse Celso Mascarenhas, diretor-geral da PCEPA.

Momento do acidente

O objetivo da perícia veicular é verificar as condições do ônibus no momento do acidente. “É realizada uma verificação geral dos sistemas responsáveis pelas condições de trafegabilidade do veículo. Verifica-se freios, sistema de direção, condição de pneus, cintos de segurança, sistema de iluminação e sinalização, entre outras características do veículo”, explicou Ezio Pires, perito criminal do setor de Perícias Veiculares, responsável pela perícia.

A partir de agora, o laudo pericial tem previsão para ser emitido em 10 dias, e, após a conclusão, será entregue à Polícia Civil, responsável pelas investigações sobre o caso.

Texto de Amanda Monteiro / Ascom PCEPA

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação