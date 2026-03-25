Polícia Civil completa 150 anos e reforça garantia de direitos e avanços históricos na proteção de grupos vulneráveis

Em 2026, a Polícia Civil do Pará completa 150 anos de atuação no combate à criminalidade e garantia de direitos. Um dos marcos estratégicos da instituição foi a criação da Diretoria de Atendimentos a Grupos Vulneráveis (DAV), responsável por coordenar, supervisionar e fortalecer as políticas voltadas à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Criada em 10 de abril de 2012, a DAV atua de forma direta no enfrentamento a crimes em face de grupos vulneráveis. A Diretoria é um desdobramento direto da promulgação da Lei Maria da Penha, em 2006, que impulsionou o fortalecimento estrutural no combate à violência contra a mulher. Anteriormente, a primeira unidade policial paraense especializada no atendimento de vítimas mulheres foi inaugurada em 1987, denominada, na época, de Divisão de Crimes Contra a Integridade da Mulher (DCCIM). Em 2006, passou a ser chamada de Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

Desde a sua criação, a DAV expandiu a atuação voltada a grupos vulneráveis como mulheres, crianças, adolescentes, idosos, PcDS e pessoas LGBTQIAP+. O efetivo atual conta com 278 servidores, divididos em unidades especializadas que compõem a estrutura.

Para Emanuela Amorim, atual titular da Diretoria, o trabalho feito vai além da atuação investigativa. “Desempenhamos um papel fundamental na formulação de estratégias institucionais de prevenção, integração com a rede de proteção social e implementação de projetos voltados à promoção de direitos e redução de violência”, explicou a delegada.

Proteção de direitos – Em setembro de 2023, a Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência (DPPcD), vinculada à Diretoria, representou um marco histórico na Polícia Civil do Pará ao ser a primeira Delegacia voltada à proteção de pessoas com deficiência da região Norte do País. A unidade policial é vinculada à Divisão Especializada na Proteção à Diversidade (DEPD), que inclui a Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPPId) e a Delegacia de Combate a Crimes Discriminatórios e Homofóbicos (DCCDH).

A DAV também coordena as Divisões de Atendimento ao Adolescente (Data) de Belém e Ananindeua, responsáveis pelas as unidades especializadas na proteção à infância e adolescência. A Data Belém também é responsável pelo Setor de Identificação e Localização de Criança e Adolescente Desaparecida (Silcade), que foi o segundo em todo país a trabalhar exclusivamente nesse nicho.

Sala Lilás em Marituba

Violência contra a mulher – Atualmente, a DAV conta com duas Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams) em Belém e uma em Ananindeua, uma Sala Lilás em Marituba, além Delegacia de Feminicídios e Outras Mortes Violentas em Função de Gênero (Defem), responsável pela investigação de feminicídios tentados e consumados.

Em março de 2024, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o Pará foi pioneiro em implantar o atendimento à mulher de forma virtual no Norte e o segundo do Brasil a expandir o serviço para todos os municípios do Estado através da Deam Virtual. A Delegacia permite o registro de ocorrências e solicitação de medidas protetivas de urgência.

Capacitação – Em alusão ao Mês da Mulher, a Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis irá promover, durante os dias 26 e 27 de março, o Encontro Técnico das Deams do Pará na Delegacia Geral. O encontro é um planejamento estratégico para combater os casos de violência de gênero no Estado. Segundo a delegada Emanuela Amorim, a programação representa outro ponto central da gestão feita pela DAV, que é a qualificação contínua e permanente de delegados, escrivães e investigadores.

Operação comandada pela DAV

A titular da Diretoria explica que isso permite a atuação técnica de excelência e acolhimento humanizado às vítimas. “A composição multidisciplinar assegura a eficiência e qualidade no atendimento prestado à sociedade. Além disso, o papel feito nas Especializadas é fundamental para combater a criminalidade, mas a garantia de um acolhimento estratégico e empático é essencial para evitar revitimazações”, explicou Emanuela Amorim.

Para saber um pouco mais da história da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), acesse, o card informativo dos 150 anos da Polícia Civil do Pará.

Fonte: Agência Pará