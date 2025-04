Polícia Civil do Pará efetua apreensão de mais de duas toneladas de drogas, uma das maiores já ocorridas no Estado. Dez pessoas são presas.

A Polícia Civil do Pará realizou uma das maiores apreensões de entorpecentes da história do Estado. Mais de duas toneladas de drogas — entre pedra de oxi, cocaína e skunk — foram encontradas no casco de uma balsa vinda do Amazonas, interceptada entre Santarém e Óbidos, no oeste paraense. A operação, realizada ontem, sexta-feira, 04, resultou na prisão de 10 homens, entre eles um narcotraficante foragido da Justiça.

Ao todo, foram apreendidas 1.332 tonelada de cocaína e 872 Kg de maconha, totalizando 2,2 toneladas apreendidas. A ação foi fruto de um trabalho minucioso de investigação conduzido por equipes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), Núcleo de Investigação Policial (NIP), Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Santarém e Superintendência do Baixo e Médio Amazonas. A operação contou ainda com o suporte estratégico da Base Integrada Fluvial Candiru, que reúne agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

“Estimamos ter retirado de circulação mais de duas toneladas de drogas. Isso é resultado de um amplo monitoramento das rotas fluviais do narcotráfico. Agora, o trabalho se volta para identificar e localizar os demais envolvidos, além de mapear toda a rede criminosa por trás desse transporte”, explicou o delegado-geral adjunto da PCPA, Temmer Khayat.

Após meses de investigação, os policiais passaram três dias e três noites em vigilância às margens do rio Amazonas. A abordagem aconteceu por volta das 2h da madrugada. As equipes precisaram realizar cortes na estrutura da embarcação e mergulhar no casco para encontrar os compartimentos camuflados onde a droga estava escondida.

Segundo o delegado Jamil Casseb, superintendente do Baixo e Médio Amazonas, as embarcações foram conduzidas ao Porto de Santarém, onde passou-se à revista completa. “Conseguimos identificar o material entorpecente escondido, e realizar a prisão de todos os envolvidos. Essa ação representa um duro golpe contra as organizações criminosas que atuam na região”, afirmou.

As drogas apreendidas foram levadas em comboio até o NAI de Santarém, onde passaram por pesagem e catalogação. Os presos foram apresentados na Seccional da Polícia Civil e estão à disposição da Justiça.

De acordo com o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, a operação desmantelou uma das principais rotas fluviais utilizadas por organizações criminosas que transportam drogas vindas de países produtores como a Colômbia, cruzando o Amazonas até o Pará.

“Essa apreensão é resultado de uma investigação muito bem conduzida pela Polícia Civil, com apoio estratégico da Base Candiru, instalada exatamente na garganta do rio Amazonas. Essa estrutura tem sido fundamental para interceptar o tráfico na região e enfraquecer economicamente os grupos criminosos que lucram com o comércio ilegal”, destacou o secretário.

A Polícia reforça que qualquer informação sobre tráfico de drogas pode ser repassada de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181, com a assistente virtual Iara. O sigilo e anonimato são garantidos.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias