Cidades – Outeiro recebe mutirão de castração neste sábado, 5

Abril é considerado o mês de conscientização e prevenção contra a crueldade animal. A campanha foi criada pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade a Animais (ASPCA). E a Secretaria de Defesa e Proteção dos Animais (SEPDA) adere à causa realizando ações educativas, além de levar atendimento aos pets. A iniciativa faz parte do programa Belém Animal, da Prefeitura Municipal de Belém.

Em alusão aos 132 anos de história, Outeiro será contemplado com o Mutirão de Castração, onde será também ofertada vacinação antirrábica e realização de 150 hemogramas para munícipes e protetores, das 8h às 14h, no Outeirense, ao lado da subprefeitura de Outeiro, no bairro São João de Outeiro.

“Cuidar da saúde dos animais é muito importante para que eles não entrem em estado de sofrimento e a saúde deles também ajuda na saúde humana. Compareçam para que nós possamos, junto à população do Outeiro, fazer com que esses animais tenham a dignidade que merecem”, pediu a secretária da SEPDA, Elizabete Pires.

As castrações ocorrerão nos dias 13 e 14 de abril, com local que será informado diretamente para os tutores.

Além dos Mutirões de Castrações, a SEPDA trabalha o mês de conscientização e prevenção contra a crueldade animal, orientando a população em caso de identificação de maus-tratos em vias públicas ou nos lares, além da sensibilização em prol da causa animal.

Desde o trabalho iniciado em janeiro, a SEPDA vem realizando ações levando atendimento aos pets de munícipes e protetores. Ao todo, cerca de 1295 animais já foram castrados e mais de 600 receberam atendimentos gratuitos, além de visitações a feiras, abrigos e instituições com a presença de gerentes da causa animal, veterinários e psicólogo.

SERVIÇO

Quando: 5 de abril

O que: vacinação antirrábica, cadastro para castração, 150 exames de hemograma (com distribuição de senhas)

Local: Outeirense, ao lado da Subprefeitura de Outeiro – Bairro São João de Outeiro, 8h às 14h

As castrações serão realizadas nos dias 13 e 14 de abril.

Para castrar o animal é necessário que o tutor seja morador de Outeiro e tenha renda de até 2 salários mínimos

Fonte e imagem: Agência Belém