Polícia Civil prende casal de estelionatários que passava cheques sem fundos para pecuaristas, em Castelo dos Sonhos

A Polícia Civil capturou, na terça-feira (18), um casal de estelionatários suspeito de enganar pecuaristas e passar cheques sem fundo. A ação foi executada pela equipe da Delegacia de Castelo dos Sonhos, após o recebimento de uma denúncia. Os dois já se encontram à disposição da Justiça.

No último domingo (16), um homem procurou a polícia para informar que duas pessoas estariam aplicando golpes em pecuaristas da região. Segundo ele, o casal comprava diversas cabeças de gados e passava cheques fraudulentos para saldar as dívidas. Entre as vítimas, estava o amigo do denunciante, que teve um prejuízo de R$ 500.000.

“Após o relato do informante, a equipe fez buscas pelos nomes dos suspeitos e constatou que eles eram procurados pela Polícia Civil de Minas Gerais por terem cometido o mesmo crime no município de Frutal. Desta forma, os agentes passaram a efetuar diligências para prender os estelionatários e cumprir os mandados de prisão que estavam em aberto”, informou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Além disso, também foi apurado que eles aplicaram um golpe no valor de R$ 94.000 em um hospital de câncer da cidade de Barretos, no Estado de São Paulo. Já em Minas Gerais, segundo investigações da PCMG, os crimes que eles cometeram ultrapassaram o valor de R$ 670.000.

Texto: Paula Almeida sob supervisão de Lilian Guedes/Ascom PC

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação