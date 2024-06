“Secom por Todo Pará” chega a Paragominas neste sábado, 22

A região Rio Capim será a décima região de integração paraense a receber o projeto do Governo do Estado, “Secom por Todo Pará”. Desta vez o encontro será no município de Paragominas, neste sábado, 22, de 8h às 13h, no Mavil Plaza Hotel. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online clicando aqui.

O evento já reuniu profissionais de comunicação nas regiões de integração Baixo Amazonas, Xingu, Tapajós, Carajás, Araguaia, Marajó, Rio Caeté e Tocantins. Na edição Rio Capim, o professor e coordenador dos cursos de Comunicação Social da Universidade da Amazônia (Unama), Hans Costa, e o especialista em marketing político, Júlio Pontes, são os profissionais convidados.

Hans vai ministrar a palestra “Conectando Vozes: Mídias Digitais e o Protagonismo Amazônida” e Pontes falará sobre as ferramentas para uma comunicação eficaz.

Júlio Pontes, que há 10 anos atua com marketing político e acumula experiências em grandes campanhas eleitorais e comunicação política institucional, destaca a importância e relevância do projeto. “A COP 30 vai marcar um novo momento no Brasil e também no Estado do Pará. Auxiliar na qualificação dos comunicadores paraenses é motivo de muita alegria e responsabilidade para mim”, afirma Júlio Pontes.

Projeto – O “Secom por Todo Pará” é um projeto do Governo do Pará, executado pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), que percorre diversos municípios levando palestras e oficinas sobre comunicação pública para os profissionais da área.

“O ‘Secom por Todo Pará’ proporciona uma plataforma para troca de conhecimentos e experiências, onde os participantes podem aprender mais sobre práticas inovadoras e eficazes em comunicação pública. Além disso, é uma chance de fazer parte de uma rede de profissionais que enfrentam desafios similares, possibilitando colaborações e parcerias que podem enriquecer o trabalho de cada um e, consequentemente, melhorar o impacto da comunicação pública na vida das pessoas em suas respectivas comunidades”, define o diretor de integração da Secom, Arthur Sobral.

Serviço – Secom por Todo Pará Paragominas ocorrerá no sábado, 22, de 8h às 13h, no no Mavil Plaza Hotel, localizado na rua Tiradentes, 50 . As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site.

Texto: Aycha Nunes

Fonte: Agência Pará/Foto: Wellygton Coelho/Ag Pará