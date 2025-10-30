Polícia Militar apreende drogas e prende dois homens em Marabá

Uma ação da Polícia Militar do Pará resultou na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas, na tarde da última quarta-feira (29), em Marabá (sudeste do Pará). A ocorrência foi registrada por volta das 13h30, após uma denúncia anônima relatar movimentação de entorpecentes em uma residência localizada na Folha 06, Núcleo Nova Marabá.

De acordo com o relatório do 4º Batalhão da PM, as guarnições, sob o comando do cabo Portilho e do tenente Silva Castro, deslocaram-se até o endereço indicado. No local, os policiais visualizaram um dos suspeitos, identificado como Matheus Lima da Silva, que tentava manipular substâncias semelhantes a drogas e tentou fugir no momento da abordagem fuga frustrada.

No interior da casa, o segundo suspeito, identificado como Rafael Oliveira Rodrigues, trancou-se em um quarto. Ele foi abordado pelos policiais após ser chamado ao cômodo. Dentro desse quarto foram encontrados diversas porções de entorpecentes, uma balança de precisão e dinheiro em espécie.

O material apreendido incluiu 155 gramas de maconha, 47 gramas de cocaína, 455 gramas de maconha tipo skank, 17 petecas de crack (totalizando 44 gramas), R$ 589,10 em dinheiro, seis celulares e uma motocicleta Honda Pop 110i, de cor preta, localizada no imóvel sem que o proprietário fosse identificado.

Além disso, havia na residência dois menores de idade, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil junto com os dois homens presos e o material apreendido.

Os dois suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, conforme prevê o artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Imagem: PM/PA