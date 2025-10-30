quinta-feira, outubro 30, 2025
Vídeo: abordagem polêmica de Guarda Municipal em Belém vira debate nas redes sociais

Um vídeo que circula intensamente nas redes sociais gerou controvérsia e levantou discussões sobre a conduta de agentes públicos em Belém. As imagens registram uma abordagem de um Guarda Municipal de Belém (GMB) a dois homens — um flanelinha idoso e um motociclista — na movimentada Avenida Presidente Vargas, no centro da capital paraense.

O vídeo captura o início de uma discussão acalorada. Em certo ponto, o agente afirma de forma incisiva: “O senhor me respeita, sou guarda municipal.” O motociclista, visivelmente incomodado com a forma como era tratado, respondeu de maneira ponderada: “Desculpa lhe falar, senhor, mas estou achando a sua abordagem meio agressiva. Não estou lhe desacatando.”

O guarda não recua e retruca, elevando o tom da discussão: “Eu sou responsável pelo que eu faço e falo. O que tu pensa e entende é problema teu.”

Durante a abordagem, o agente solicitou os documentos da motocicleta e chegou a exibir a farda ao motociclista, indicando que ele poderia procurar uma delegacia caso desejasse registrar uma ocorrência. O motociclista, por sua vez, fez uma crítica direta à postura do agente: “Um agente da lei deveria dar exemplo.”

O incidente gerou ampla repercussão, reacendendo debates nas redes sociais sobre o limite da autoridade, o respeito mútuo e a necessidade de treinamento em conduta para agentes de segurança pública.

