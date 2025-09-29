Prazo estendido: saiba como solicitar pedido de ligação provisória para trabalhar no Círio 2025

Posto exclusivo da Equatorial segue até esta sexta-feira, 3, no Centro Social de Nazaré.

Por conta da alta procura, a Equatorial Pará estendeu o prazo do posto exclusivo para realizar a solicitação de ligação provisória, no Centro Social de Nazaré. O atendimento é direcionado aos permissionários do Arraial e demais profissionais que vão atuar durante a quadra nazarena em qualquer ponto da cidade. O atendimento seguirá até esta sexta-feira, 3 de outubro, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

Os interessados devem apresentar os documentos como identidade, CPF e informar o endereço completo, com ponto de referência e a quantidade de dias que precisarão da rede provisória e, no caso específico dos permissionários cadastrados para o Arraial, eles devem levar, também, o contrato do box. Após avaliação de carga, a Equatorial Pará vai calcular o valor para gerar os boletos de pagamento.

Vale ressaltar que além deste posto extra, os interessados também podem procurar as agências de atendimento da Equatorial Pará para a solicitação do serviço. O ideal é que o cliente faça a solicitação com pelo menos cinco dias de antecedência do dia que vai precisar iniciar o seu trabalho.

Cleiton Soares, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, explica a importância da ligação provisória para evitar acidentes.

“A ligação provisória garante que todos atuem com segurança e dentro da legalidade durante o Círio. É um serviço que dá tranquilidade para quem vai trabalhar no período, pois assegura energia de qualidade e evita riscos de acidentes com a rede. Ligações clandestinas são perigosas porque podem gerar curtos-circuitos e incêndios”, afirma Cleiton.