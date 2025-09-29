segunda-feira, setembro 29, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Prazo estendido: saiba como solicitar pedido de ligação provisória para trabalhar no Círio 2025

Posto exclusivo da Equatorial segue até esta sexta-feira, 3, no Centro Social de Nazaré.

Por conta da alta procura, a Equatorial Pará estendeu o prazo do posto exclusivo para realizar a solicitação de ligação provisória, no Centro Social de Nazaré. O atendimento é direcionado aos permissionários do Arraial e demais profissionais que vão atuar durante a quadra nazarena em qualquer ponto da cidade. O atendimento seguirá até esta sexta-feira, 3 de outubro, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

Os interessados devem apresentar os documentos como identidade, CPF e informar o endereço completo, com ponto de referência e a quantidade de dias que precisarão da rede provisória e, no caso específico dos permissionários cadastrados para o Arraial, eles devem levar, também, o contrato do box. Após avaliação de carga, a Equatorial Pará vai calcular o valor para gerar os boletos de pagamento.

Vale ressaltar que além deste posto extra, os interessados também podem procurar as agências de atendimento da Equatorial Pará para a solicitação do serviço. O ideal é que o cliente faça a solicitação com pelo menos cinco dias de antecedência do dia que vai precisar iniciar o seu trabalho.

Cleiton Soares, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, explica a importância da ligação provisória para evitar acidentes.

“A ligação provisória garante que todos atuem com segurança e dentro da legalidade durante o Círio. É um serviço que dá tranquilidade para quem vai trabalhar no período, pois assegura energia de qualidade e evita riscos de acidentes com a rede. Ligações clandestinas são perigosas porque podem gerar curtos-circuitos e incêndios”, afirma Cleiton.

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
De volta ao time titular após ausência por lesão no ombro, Denner valoriza vitória do Paysandu contra o líder da Série B: “Retoma a confiança”
Próximo artigo
Alexandre de Moraes autoriza progressão de Daniel Silveira para regime aberto; ele terá que usar tornozeleira

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,268FansLike
3,601FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315