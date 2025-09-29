De volta ao time titular após ausência por lesão no ombro, Denner valoriza vitória do Paysandu contra o líder da Série B: “Retoma a confiança”

Uma luxação no ombro tirou o meia Denner quase um mês dos gramados. Neste período, o Paysandu fez quatro partidas e teve três derrotas e um empate. Após um período de tratamento, Denner retornou na penúltima rodada, quando pôde atuar alguns minutos no revés diante do Novorizontino.

Melhor fisicamente, Denner foi uma das novidades do técnico Márcio Fernandes na equipe titular do Papão no duelo diante do Criciúma. A aposta deu certo. Numa atuação convincente, o meia ajudou o bicolor a vencer o líder da Série B em pleno o estádio Heriberto Hulse por 4×2. “Estou muito contente não apenas pelo resultado, mas por voltar ao time titular. Fiquei quase um mês fora, algo que não é muito comum na carreira. Não foi nada muscular, infelizmente tive essa luxação no ombro, que é algo que pode acontecer na carreira de qualquer atleta. Tratei intensamente para voltar o quanto antes e ajudar o Paysandu nesta reta final. Foi uma vitória que retoma a confiança do time”, garantiu o camisa 20.

Na próxima quinta-feira, o Paysandu reencontra a sua torcida. O Papão terá um duelo às 19h no estádio da Curuzu contra o Cuiabá, que está invicto há oito jogos. Mesmo ciente da boa fase do adversário, Denner acredita numa nova retomada do Paysandu na Série B. “A vitória diante do Criciúma diminui um pouco a pressão. Agora restam nove partidas e estamos encarando cada jogo como uma final. Sabemos a dificuldade que teremos contra o Cuiabá. Mas, jogaremos em casa. Vamos impor o nosso ritmo para buscarmos mais uma vitória e termos uma nova retomada de bons resultados, que serão fundamentais para garantirmos a nossa permanência na Série B”, finalizou.

Fotos: Jorge Luis Totti/Paysandu