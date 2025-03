Prefeitura amplia ações do projeto Cidadania Ativa

A comunidade indígena São Francisco da Cavada, pertencente à etnia Munduruku, localizada no planalto santareno, a 38 km do centro de Santarém, é a mais nova beneficiária do projeto Cidadania Ativa. Com mais de 200 habitantes, essa comunidade tem vivenciado uma mudança significativa graças à iniciativa que visa resgatar e valorizar o papel social da pessoa idosa.

De acordo com Carise Pedroso, coordenadora do projeto Cidadania Ativa, o principal objetivo é reconhecer os saberes, experiências e vivências dos idosos, mantendo-os ativos e engajados como cidadãos.

A cada 15 dias são levados atendimentos, visando promover um envelhecimento digno e participativo, onde os idosos sentem valorizados e continuam a contribuir de maneira significativa para sua comunidade; além de atender em demandas sociais, facilitar atendimento em setores públicos do município em suas necessidades que são essenciais; realizar parceiras com órgãos para emissão de documentos (RG, Passe Livre, Carteira Interestadual, entre outros); encaminhar, orientar e acompanhar a pessoa idosa em atualização de Cadastro Único (inclusão ou atualização), atendimento jurídico, psicológico e afins.

“A iniciativa do projeto é demonstrar o valor de preservar a sabedoria e a experiência dos mais velhos, mostrando que a cidadania ativa é um caminho para promover uma sociedade mais justa e inclusiva. O projeto Cidadania Ativa não só eleva a autoestima dos idosos, mas, também, fortalece a identidade cultural da etnia Munduruku, garantindo que suas tradições e conhecimentos sejam transmitidos às futuras gerações”, avaliou Carise.

“Estamos muito felizes em receber o projeto Cidadania Ativa em nossa comunidade e que ele continue aqui com a gente trazendo esse atendimento que beneficia os nosso idosos, junto com essa atenção especial que a equipe tem nos dado, trazendo informações e contribuindo com a saúde mental de cada um. A comunidade recebe de braços abertos e que aqui estamos apoiando muito eles,” disse João Paulo Costa dos Santos, 53 anos, indígena da etnia Munduruku, comunidade da Cavada.

“Em um mundo onde o envelhecimento da população é uma realidade crescente, iniciativas como o projeto Cidadania Ativa, ligado à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) são essenciais para construir um futuro onde todos, independentemente da idade, possam viver com dignidade e participação ativa na sociedade, por isso estamos contemplando esse público etnia Munduruku”, observou Celsa Brito, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social.

Fonte e imagens: Agência Santarém