Barbie homenageia brasileiras com bonecas PCDs

Descubra as histórias inspiradoras de Kelen Ferreira e Paola Antonini, as primeiras brasileiras com deficiência a serem homenageadas pela Mattel com bonecas Barbie.

Em celebração ao mês das mulheres, a Barbie homenageia as brasileiras Kelen Ferreira e Paola Antonini com o lançamento de duas bonecas PCDs. As duas foram escolhidas para o projeto Mulheres Inspiradoras, tornando-se as primeiras brasileiras com deficiência a terem Barbies inspiradas em suas histórias.

Kelen Ferreira, sobrevivente do incêndio da Boate Kiss, inspirou a criação da primeira Barbie com cicatriz de queimadura e prótese transtibial. Sua história de superação, após a amputação de uma perna em 2013, também foi retratada na minissérie ‘Todo Dia a Mesma Noite’, da Netflix.

Paola Antonini, que também teve uma perna amputada em 2014 devido a um acidente de carro, acredita que os desafios fortalecem. Criadora de conteúdo e fundadora de um instituto de reabilitação gratuita, ela inspira mostrando que sonhos podem ser realizados com apoio e autoconfiança.

Kelen Ferreira e Paola Antonini se tornaram amigas durante as gravações da série da Netflix. A Mattel as homenageia, destacando como a união e o apoio feminino inspiram mudanças e quebram barreiras.

Em 2025, a Barbie celebra a amizade e o apoio mútuo com homenagens a quatro duplas de mulheres ao redor do mundo. Além das brasileiras Kelen Ferreira e Paola Antonini, a marca também homenageia as ginastas americanas Jordan Chiles e Jade Carey, as atrizes britânicas Hannah Waddingham e Juno Temple, e as tenistas australianas Evonne Goolagong-Cawley e Ash Barty.

A Barbie já homenageou outras brasileiras com bonecas, incluindo a surfista Maya Gabeira, a Dra. Jaqueline Goes, a professora Doani Emanuela Bertan, a cantora IZA, a influencer indígena Maira Gomez e a ginasta Rebeca Andrade.”

Foto: Reprodução