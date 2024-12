Prefeitura de Santarém apoia Caravana do Papai Noel

A magia do Natal tomou conta da população que participou na noite desta terça-feira, 03 de dezembro, na Praça de Eventos, da Caravana do Papai Noel da Equatorial Energia. A programação foi organizada pela Produtora Kadosh, contando com o patrocínio da consecionária de energia elétrica, por meio de incentivo da Lei Rouanet, e tendo o apoio da Prefeitura de Santarém, via Secretaria Municipal de Cultura (Semc).

A secretária de Cultura Elisângela Pinto destacou o caráter cultural e artístico da programação: “Programação como essa despertam o lúdico da população, proporciona espaços de cultura e lazer. Isso aproxima as pessoas e transforma o período do Natal num momento especial. A gestão municipal vem cumprir o papel de agente cultural, incentivando cada vez mais essas manifetações”.

No palco, a Caravana do Papai Noelcontou com dança e encenação teatral com os personagens Papai e Mamãe Noel. Além disso, a noite teve personagens infantis da Disney e o Bolofofos, assim como do folclore Amazônico como a Matintapeira e a Cobra Grande que trouxeram reflexões sobre os cuidados com o meio ambiente.

O presidente do Conselho Comunitário do Bairro Bela Vista do Juá, Odélio Patrocínio, destacou a sensibilidade do evento à causa ambiental: “O foco maior é o Natal, as apresentações no palco chamaram a atenção para a magia natalina e ainda propor o nosso papel de cidadão a reflexão no uso sustentável ao meio ambiente, o preservar o meio ambiente”.

Para o gerente de relacionamento da Equatorial Energia Gillard Vaz o evento ultrapassou as expectativas. “É importante destacar o apoio do prefeito Nélio Aguiar, logo que solicitamos o espaço público para ação, foi liberado, e a participação de servidores da Semc durante a ação. Enquanto empresa, reforço que vamos além das atribuições de serviços técnicos, um dos exemplos é esse grande evento social que abrangeu moradores de várias áreas, tanto das centrais e afastadas em Santarém. É trazer esse carinho à população santarena que é merecedora”.

A programação segue agenda em outras cidades paraenses. Confira:

– 06/12 – Altamira;

– 08/12 – Marabá;

– 11/12 – Castanhal;

– 14/12 – Marituba;

– 15/12 – Ananindeua;

– 18/12 – Belém;

– 20/12 – Breves;

– 22/12 – Belém. Imagens: Agência Santarém