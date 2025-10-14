terça-feira, outubro 14, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Prefeitura desmente fake news sobre falta de pagamento a médicos na capital paraense

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), vem a público esclarecer informações inverídicas sobre a denúncia de supostos atrasos no pagamento de médicos contratados pelas Organizações Sociais Instituto Nacional em Pesquisa e Gestão de Saúde (IN Saúde) e Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana (IADVH), que atuaram nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros Jurunas e Marambaia.

A Sesma informa que todos os pagamentos referentes aos serviços prestados pelas referidas OSs foram devidamente quitados pela Prefeitura até o dia 22 de setembro, data em que foi emitido o último empenho e os contratos com o IN Saúde e o IADVH foram encerrados. Após essa data, a gestão das unidades passou a ser realizada por outra Organização Social, que manteve parte dos profissionais anteriormente vinculados às duas OSs.

Portanto, eventuais pendências financeiras entre o IN Saúde e o IADVH e os profissionais médicos não têm relação com a Prefeitura de Belém, uma vez que o município cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, conforme comprovam os documentos e empenhos que acompanham esta nota.

A Sesma reafirma que os profissionais que não receberam das empresas contratadas devem buscar a devida reparação judicial junto ao IN Saúde e ao IADVH, responsáveis diretas pelos vínculos e pagamentos. A Prefeitura, por meio da Sesma, reconhece o direito dos profissionais e informa que já forneceu, no último dia 8 de outubro, toda a documentação necessária que comprova que os repasses foram devidamente realizados às empresas, garantindo assim a proteção dos direitos trabalhistas dos médicos.

Por fim, a Prefeitura de Belém reforça seu compromisso absoluto com a transparência, a legalidade e, acima de tudo, com a valorização dos profissionais e a continuidade dos serviços de saúde pública, assegurando à população atendimento digno e permanente em todas as unidades municipais.

Fonte e imagens: Agência Belém

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Real Time Big Data: Helder Barbalho lidera cenários ao Senado no PA
Próximo artigo
Incêndio em subestação provoca apagão na madrugada em todas as regiões do País

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,241FansLike
3,602FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
Recuperação de Credito 320-x-320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315